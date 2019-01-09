Вальверде: «Решение по Эль-Хаддади принято. Если все разрешится зимой, тем лучше»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не стал отрицать, что нападающий Мунир Эль-Хаддади близок к уходу из клуба. Специалист не против, чтобы игрок покинул команду зимой.

«Мунир уже принял решение, клуб тоже. Нужно решить вопрос как можно скорее. Если все разрешится зимой, тем лучше», – цитирует Вальверде Mundo Deportivo.