Вальверде: «Решение по Эль-Хаддади принято. Если все разрешится зимой, тем лучше»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не стал отрицать, что нападающий Мунир Эль-Хаддади близок к уходу из клуба. Специалист не против, чтобы игрок покинул команду зимой.
«Мунир уже принял решение, клуб тоже. Нужно решить вопрос как можно скорее. Если все разрешится зимой, тем лучше», – цитирует Вальверде Mundo Deportivo.
- В этом сезоне Эль-Хаддади провел за сине-гранатовых 11 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
- Ранее сообщалось, что нападающим интересуются «Шальке-04», «Марсель», «Бетис» и «Наполи».
- Вальверде уже сообщил Эль-Хаддади, что тот больше не сыграет за «Барселону».