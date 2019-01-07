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    Вальверде сообщил Эль-Хаддади, что он больше не сыграет за «Барселону»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил нападающему Мунира Эль-Хаддади, что он больше не будет играть за команду.

    Контракт 23-летнего игрока с каталонцами истекает этим летом. Футболист на собирается продлевать соглашение, так как хочет иметь больше игровой практики.

    Эль-Хаддади встретился с Вальерде в воскресенье, 6 января, перед матчем 18-го тура Примеры с «Хетафе» (2:1). Специалист сказал форварду, что он не входит в планы первой команды и сможет вновь выйти на поле только, если кто-то из основных игроков получит травму.

    • В этом сезоне Эль-Хаддади провел за сине-гранатовых 11 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
    • Ранее сообщалось, что нападающим интересуются «Шальке-04», «Марсель», «Бетис» и «Наполи».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4780

      Cules2013 22 минуты назад

      Ну тогда нужно сейчас продавать, в зимнее ТО, а то летом уйдёт бесплатно. Чего деньгами-то разбрасываться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +98

      Milaninho 1 час назад

      Без работы не останется

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1437

      dinar7777dinar 1 час назад

      да вы прям слушали этот разговор )))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +426

      Жёлто-синий > dinar7777dinar 40 минут назад

      Да бомбардир как всегда преукрасил

      2
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