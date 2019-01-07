Вальверде сообщил Эль-Хаддади, что он больше не сыграет за «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил нападающему Мунира Эль-Хаддади, что он больше не будет играть за команду.

Контракт 23-летнего игрока с каталонцами истекает этим летом. Футболист на собирается продлевать соглашение, так как хочет иметь больше игровой практики.

Эль-Хаддади встретился с Вальерде в воскресенье, 6 января, перед матчем 18-го тура Примеры с «Хетафе» (2:1). Специалист сказал форварду, что он не входит в планы первой команды и сможет вновь выйти на поле только, если кто-то из основных игроков получит травму.