Вальверде сообщил Эль-Хаддади, что он больше не сыграет за «Барселону»

Ну тогда нужно сейчас продавать, в зимнее ТО, а то летом уйдёт бесплатно. Чего деньгами-то разбрасываться.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил нападающему Мунира Эль-Хаддади, что он больше не будет играть за команду.
Контракт 23-летнего игрока с каталонцами истекает этим летом. Футболист на собирается продлевать соглашение, так как хочет иметь больше игровой практики.
Эль-Хаддади встретился с Вальерде в воскресенье, 6 января, перед матчем 18-го тура Примеры с «Хетафе» (2:1). Специалист сказал форварду, что он не входит в планы первой команды и сможет вновь выйти на поле только, если кто-то из основных игроков получит травму.
- В этом сезоне Эль-Хаддади провел за сине-гранатовых 11 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
- Ранее сообщалось, что нападающим интересуются «Шальке-04», «Марсель», «Бетис» и «Наполи».