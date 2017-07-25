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    «Барселона» продаст Мунира за 30 миллионов, «Байер» – главный претендент из шести клубов

    «Барселона» готова продать нападающего Мунира Эль-Хаддади за 30 миллионов евро. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

    По информации источника, за последнее время интерес от идеи приобретения 21-летнего форварда отказались «Рома», «Аякс», «Наполи», «Реал Сосьедад» и «Лилль». Главным претендентом на игрока издание считает леверкузенский «Байер».

    В минувшем сезоне Мунир играл за «Валенсию» на правах аренды. В чемпионате Испании он сыграл 34 матча, забив шесть голов и сделав три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

    В июне появилась информация о том, что «Зенит» купит Мунира за 20 миллионов.

    Источник: Mundodeportivo

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    25.07.2017 22:05
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