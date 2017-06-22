«Зенит» купит Мунира за 20 миллионов

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади продолжит карьеру в российской Премьер-лиге. Игроком интересуется «Зенит», сообщает Catalunya Radio.

Утверждается, что в трансфере Мунира лично заинтересован главный тренер «Зенита» Роберто Манчини. Переход оценивается в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мунир выступал в составе «Валенсии». 21-летний нападающий провел в испанской Примере 34 матча, забив шесть голов и сделав три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» приобретет двух игроков «Ростова».