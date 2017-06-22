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«Зенит» купит Мунира за 20 миллионов

22 июня 2017, 00:55
13

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади продолжит карьеру в российской Премьер-лиге. Игроком интересуется «Зенит», сообщает Catalunya Radio.

Утверждается, что в трансфере Мунира лично заинтересован главный тренер «Зенита» Роберто Манчини. Переход оценивается в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мунир выступал в составе «Валенсии». 21-летний нападающий провел в испанской Примере 34 матча, забив шесть голов и сделав три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» приобретет двух игроков «Ростова».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Валенсия Эль-Хаддади Мунир
Комментарии (13)
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ФК_Полоцк
1498082541
Епрст, а Мунир то знает об этой перспективе то?)
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спартак спартаков1
1498086380
И МЫ БОЛЬШЕ НЕ ПЛАТИМ ЗА ГАЗ....МЯЛЛЕРА ПОРА УБИРАТЬ.РАС ПУТИН ЗАСНУЛ УЖЕ ТОГДА ТОЖЕ В ОТСТАВКУ
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Джой
1498092095
Ага....бежит...волосы назад
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Allanon
1498101491
Вот это развитие карьеры
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Karpathian
1498103402
это какой то пипец(((
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Путник 13
1498105592
Что-то стали пугать супер трансферы ..не понятна логика ..и нужность приобретаемых игроков ..по первому товарищескому матчу видна слабость приобретённых игроков ...кроме того нет лидера в команде и созидающего игрока ...пока Данни заменить некем ..
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Питер FM
1498105753
Кроме супертренера и новых управленцев в команде положительных изменений нет
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Тамхар
1498112528
Да ладно всякую шелуху подбирать! Тут Ибрагимович с Рональду хотят новые команды себе найти, а вы мунир-шмунир! Бабла не жалеть! Если что газом приплатим.
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