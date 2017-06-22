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    «Зенит» купит Мунира за 20 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади продолжит карьеру в российской Премьер-лиге. Игроком интересуется «Зенит», сообщает Catalunya Radio.

    Утверждается, что в трансфере Мунира лично заинтересован главный тренер «Зенита» Роберто Манчини. Переход оценивается в 20 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Мунир выступал в составе «Валенсии». 21-летний нападающий провел в испанской Примере 34 матча, забив шесть голов и сделав три голевые передачи.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» приобретет двух игроков «Ростова».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2017 00:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 22 июня 2017, 09:22

      Да ладно всякую шелуху подбирать! Тут Ибрагимович с Рональду хотят новые команды себе найти, а вы мунир-шмунир! Бабла не жалеть! Если что газом приплатим.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +64

      Питер FM 22 июня 2017, 07:29

      Кроме супертренера и новых управленцев в команде положительных изменений нет

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Питер FM 22 июня 2017, 08:33

      где вы видите супер-тренера? этот тренеришка по хлеще будет тренеришки

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 22 июня 2017, 07:26

      Что-то стали пугать супер трансферы ..не понятна логика ..и нужность приобретаемых игроков ..по первому товарищескому матчу видна слабость приобретённых игроков ...кроме того нет лидера в команде и созидающего игрока ...пока Данни заменить некем ..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Путник 13 22 июня 2017, 12:08

      Его уже давно заменил Жулиано

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 июня 2017, 06:50

      это какой то пипец(((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      Allanon 22 июня 2017, 06:18

      Вот это развитие карьеры

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1282

      Джой 22 июня 2017, 03:41

      Ага....бежит...волосы назад

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 22 июня 2017, 02:06

      И МЫ БОЛЬШЕ НЕ ПЛАТИМ ЗА ГАЗ....МЯЛЛЕРА ПОРА УБИРАТЬ.РАС ПУТИН ЗАСНУЛ УЖЕ ТОГДА ТОЖЕ В ОТСТАВКУ

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 22 июня 2017, 01:02

      Епрст, а Мунир то знает об этой перспективе то?)

      1
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Demonofzenit 22 июня 2017, 01:16

      )))

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > ФК_Полоцк 22 июня 2017, 11:07

      Шел!Упал!Очнулся в Зените!

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