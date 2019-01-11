Mundo Deportivo: Эль-Хаддади продолжит карьеру в «Севилье»

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади определился с местом продолжения карьеры. В январе футболист перейдет в «Севилью».

Ранее главный тренер каталонцев не стал отрицать уход форварда из клуба. Контракт Эль-Хаддади с сине-гранатовыми истекает летом.