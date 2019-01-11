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    Mundo Deportivo: Эль-Хаддади продолжит карьеру в «Севилье»

    Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади определился с местом продолжения карьеры. В январе футболист перейдет в «Севилью».

    Ранее главный тренер каталонцев не стал отрицать уход форварда из клуба. Контракт Эль-Хаддади с сине-гранатовыми истекает летом.

    • В этом сезоне Эль-Хаддади провел за сине-гранатовых 11 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
    • Ранее сообщалось, что нападающим интересуются «Шальке-04», «Марсель», «Бетис» и «Наполи».
    • Вальверде уже сообщил Эль-Хаддади, что тот больше не сыграет за «Барселону».

    Источник: Mundo Deportivo

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