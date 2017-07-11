«Барселона» готова продать Эль-Хаддади за 14 миллионов

Форвард «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади покинет каталонский клуб этим летом, сообщает Sport.es. Руководство разрешило футболисту вести переговоры с другими командами. В «Барселоне» оценили его трансферную стоимость в 14 миллионов евро.

Ранее «Зенит» хотел купить Эль-Хаддади, сумма трансфера была установлена на отметке в 20 миллионов евро, но сам игрок отказался от перехода в российский клуб. Известно, что в его услугах заинтересованы «Шальке-04», «Вест Хэм», «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас».

В прошедшем сезоне 21-летний футболист на правах аренды выступал за «Валенсию».