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    «Барселона» готова продать Эль-Хаддади за 14 миллионов

    Форвард «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади покинет каталонский клуб этим летом, сообщает Sport.es. Руководство разрешило футболисту вести переговоры с другими командами. В «Барселоне» оценили его трансферную стоимость в 14 миллионов евро.

    Ранее «Зенит» хотел купить Эль-Хаддади, сумма трансфера была установлена на отметке в 20 миллионов евро, но сам игрок отказался от перехода в российский клуб. Известно, что в его услугах заинтересованы «Шальке-04», «Вест Хэм», «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас».

    В прошедшем сезоне 21-летний футболист на правах аренды выступал за «Валенсию».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2017 10:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 июля 2017, 12:03

      Думаю Муниру лучше будет отправится в Англию или остаться в Испании, думаю он не сможет заиграть в Германии. В любом случае желаю ему удачи , парень он талантливый..

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 11 июля 2017, 11:31

      Странное решений. 3 года в зените, потом 5 лет в Китае. К 28 годам он заработал бы больше, чем в любом Вест Хэме. Причем в зените можно даже не играть, ну кокошка рассказал бы схему.

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      Рейтинг: +169

      TY13R 11 июля 2017, 11:01

      Красава Мунир!) нечего ему делать в гоблинских клубах))

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > TY13R 11 июля 2017, 13:39

      Правильно! Едь в некому ненужный Днепр))))))

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