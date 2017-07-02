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    Игрок «Барселоны» Эль-Хаддади отказал «Зениту»

    Нападающий испанской «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, которого пытался приобрести санкт-петербургский «Зенит», ответил на все предложения из России отказом. Одна из причин – футболист не желает покидать Испанию, чтобы не отдаляться от родных и близких. Сумма потенциального трансфера на город на Неве должна была составить 20 миллионов евро.

    Минувший сезон Примеры Эль-Хаддади провел на правах аренды в «Валенсии». Форвард принял участие в 34 матчах, забил шесть мячей и трижды отдавал голевой пас.

    Трансферная стоимость игрока, по мнению ресурса Transfermarkt, оценивается в 9 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    02.07.2017 12:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 06:17

      Данни наложил проклятие уходя.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 16:22

      Снова пусто-пусто

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июля 2017, 15:13

      Что-то все шарахаются от Зенита ! Что бы это значило ????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 июля 2017, 15:06

      Сюда едут те, кому футбол уже неинтересен!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Сильвербой 2 июля 2017, 15:58

      Промесику видать футбол уже обрыг

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 2 июля 2017, 14:53

      он нам самим нужен, в аренду надо еще раз отдать на год в испании

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 2 июля 2017, 14:27

      ну и правильно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 2 июля 2017, 13:32

      хадади талантище это ожидаемо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 2 июля 2017, 13:23

      Да и не надо!

      0
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      Рейтинг: +18

      Илько 2 июля 2017, 13:01

      С аллахнутыми нужно быть осторожными. Помнится, Текке не хотел тренироваться в какой-то праздник.

      -1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 июля 2017, 12:52

      Это уже не смешно Манчини что пообещали , что в Зените те же возможности что и в Ман. Сити или многоуважаемый дон Роберто после того , как поработал на шейхов считает , что любой клуб может тратить не ограниченные деньги , но самое главное зачем это и ему самому и Зениту , ведь как показывает практика другого не менее многоуважаемого дона Анчелоти можно добиваться больших результатов и когда у тебя обойма из 14-15 человек ( если конечно ты можешь добиваться вообще больших результатов).

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > hevbn 28 2 июля 2017, 13:33

      он просто не знает что у нас нет шейховых клубов а только государственные

      0
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