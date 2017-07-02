Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игрок «Барселоны» Эль-Хаддади отказал «Зениту»

2 июля 2017, 12:02
15

Нападающий испанской «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, которого пытался приобрести санкт-петербургский «Зенит», ответил на все предложения из России отказом. Одна из причин – футболист не желает покидать Испанию, чтобы не отдаляться от родных и близких. Сумма потенциального трансфера на город на Неве должна была составить 20 миллионов евро.

Минувший сезон Примеры Эль-Хаддади провел на правах аренды в «Валенсии». Форвард принял участие в 34 матчах, забил шесть мячей и трижды отдавал голевой пас.

Трансферная стоимость игрока, по мнению ресурса Transfermarkt, оценивается в 9 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Зенит Эль-Хаддади Мунир
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sam_51
1498987397
Стоит 9, а отдать хотели 20ку за него...вот это бизнес
Ответить
hevbn 28
1498989151
Это уже не смешно Манчини что пообещали , что в Зените те же возможности что и в Ман. Сити или многоуважаемый дон Роберто после того , как поработал на шейхов считает , что любой клуб может тратить не ограниченные деньги , но самое главное зачем это и ему самому и Зениту , ведь как показывает практика другого не менее многоуважаемого дона Анчелоти можно добиваться больших результатов и когда у тебя обойма из 14-15 человек ( если конечно ты можешь добиваться вообще больших результатов).
Ответить
Илько
1498989706
С аллахнутыми нужно быть осторожными. Помнится, Текке не хотел тренироваться в какой-то праздник.
Ответить
карасевщина
1498991574
хадади талантище это ожидаемо
Ответить
спартак спартаков1
1498994839
ну и правильно
Ответить
Luis Figo
1498996424
он нам самим нужен, в аренду надо еще раз отдать на год в испании
Ответить
Сильвербой
1498997210
Сюда едут те, кому футбол уже неинтересен!
Ответить
dok66
1498997628
Что-то все шарахаются от Зенита ! Что бы это значило ????
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499001755
Снова пусто-пусто
Ответить
Сибирь за Спартак
1499051827
Данни наложил проклятие уходя.
Ответить
Главные новости
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
1
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
4
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
2
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
8
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
22
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
2
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
8
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
15
Все новости
Все новости
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
2
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
1
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
3
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
8
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
15
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
3
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
11
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
9
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
4
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+