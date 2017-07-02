Игрок «Барселоны» Эль-Хаддади отказал «Зениту»

Нападающий испанской «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, которого пытался приобрести санкт-петербургский «Зенит», ответил на все предложения из России отказом. Одна из причин – футболист не желает покидать Испанию, чтобы не отдаляться от родных и близких. Сумма потенциального трансфера на город на Неве должна была составить 20 миллионов евро.

Минувший сезон Примеры Эль-Хаддади провел на правах аренды в «Валенсии». Форвард принял участие в 34 матчах, забил шесть мячей и трижды отдавал голевой пас.

Трансферная стоимость игрока, по мнению ресурса Transfermarkt, оценивается в 9 миллионов евро.