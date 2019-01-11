«Барселона» объявила о продаже Мунира в «Севилью»

Нападающий «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади продолжит карьеру в «Севилье». Об этом сообщила пресс-служба каталонцев на официальном сайте клуба.

Сумма трансфера составит 1,05 миллиона евро.

В августе «Бомбардир» со ссылкой на «Спорт-Экспресс» писал о том, что действующий чемпион России «Локомотив» отказался от покупки Мунира.