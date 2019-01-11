«Барселона» объявила о продаже Мунира в «Севилью»

За миллион купить вполне себе отличного игрока...
Молодцы в Севилье!
Нападающий «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади продолжит карьеру в «Севилье». Об этом сообщила пресс-служба каталонцев на официальном сайте клуба.
Сумма трансфера составит 1,05 миллиона евро.
В августе «Бомбардир» со ссылкой на «Спорт-Экспресс» писал о том, что действующий чемпион России «Локомотив» отказался от покупки Мунира.
- 23-летний испанец – воспитанник «Барселоны»
- В текущем сезоне забил два гола и отдал одну результативную передачу в 11-ти матчах
- Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов