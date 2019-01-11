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    «Барселона» объявила о продаже Мунира в «Севилью»

    Нападающий «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади продолжит карьеру в «Севилье». Об этом сообщила пресс-служба каталонцев на официальном сайте клуба.

    Сумма трансфера составит 1,05 миллиона евро.

    В августе «Бомбардир» со ссылкой на «Спорт-Экспресс» писал о том, что действующий чемпион России «Локомотив» отказался от покупки Мунира.

    • 23-летний испанец – воспитанник «Барселоны»
    • В текущем сезоне забил два гола и отдал одну результативную передачу в 11-ти матчах
    • Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    11.01.2019 23:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +164

      Rabinovi_ch 42 минуты назад

      За миллион купить вполне себе отличного игрока...
      Молодцы в Севилье!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3121

      Skull_Boy 58 минут назад

      Игрок талантливый, но в старт Барсы пробиться трудно, учитывая, что даже Коут на лавке, а играть в середниках Англии не захотел, а теперь уже и старт в Севильи под вопросом, там и без него на лавке не л0хи сидят

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