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Испания. Сегунда
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Альбасете
Мунир Эль-Хаддади
Статистика
€ 1,50 млн
Мунир Эль-Хаддади - статистика
Альбасете
1 сентября 1995 (31), Эскориал
#16 | Нападающий
177 см
Марокко | Испания
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 3 тур
Альбасете
0 : 1
29.08.2026
Овьедо
1' - 18'
18'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альбасете
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 3 тур
Альбасете
0 : 1
29.08.2026
Овьедо
1' - 18'
18'
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