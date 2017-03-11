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    Примера. Гол Мунира спас «Валенсию» от поражения в матче со «Спортингом»

    В матче 27-го тура Примеры «Валенсия» на своем поле ушла от поражения от хихонского «Спортинга» – 1:1. Автором спасительного гола стал Мунир Эль-Хаддади, арендованный у «Барселоны».

    Отметим, что во втором тайме в составе хозяев Даниэль Парехо не сумел реализовать пенальти.

    Таким образом, «Спортинг» продолжает находиться в зоне вылета турнирной таблицы. В активе «Валенсии» – 30 баллов и 13-я позиция.

    Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

    Валенсия – Спортинг – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чоп, 60; 1:1 – Мунир, 85.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 16:51
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