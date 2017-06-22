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    Орлов: «Полоз «Зениту» не нужен. Кокорин абсолютно не хуже»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможных пополнениях в составе «Зенита».

    «Сейчас блуждают две фамилии. Это, конечно, защитник сборной Греции Манолас. Мощный, серьезный защитник. Ему только исполнилось 26 лет, рост — 189 см, плотный, его не пройдешь. В «Роме» у Спаллетти он был номером один, и я говорил о нем хорошие слова, когда вел репортажи.

    Второй игрок — нападающий «Барселоны» Мунир. У него есть матч за взрослую сборную Испании, в юношеской и молодежной командах он был номером один. Ему 21 год. Мунир начинал играть в «Барселоне», забивал голы, но там выступают Неймар, Суарес и Месси. Его отдали «Валенсии» в аренду. «Зенит» правильно делает, если за него борется, поскольку это один из самых перспективных игроков Европы. Если получим его, это будет очень здорово. Думаю, шансы велики. Уже проскочило, что он не прочь играть в «Зените».

    Пишут про Полоза, но думаю, что он нам не нужен, поскольку Кокорин абсолютно не хуже. Я в Сашу до сих пор верю. И все тренеры, с которыми я общаюсь, считают, что Кокорин очень способный. Просто ему поменяли вектор и сделали обслуживающим игроком, а ему надо быть забивным. Кокорин и Шатов были в сборной, и кто сейчас лучше них играет? Манчини, кстати, был нападающим. Тренер сейчас просматривает всех, чтобы после первого сбора быстренько определиться с тем, на кого он рассчитывает, а кто должен уйти», — сказал Орлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2017 23:51
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1351

      15112007 23 июня 2017, 12:10

      А я буду болеть за Полоза в Зените.

      Кокорин исчерпал свой потенциал и давно не оправдывает надежд.
      Дедушка Гена, ты не прав.

      2
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      Рейтинг: +370

      splint1989 > 15112007 24 июня 2017, 09:45

      Кокорин мудак и лентяй вопросов нет, НО он в Зените играет не на своей позиции о чем и говорит Орлов(кстати ненавижу его, вечно хуйню несет), если Манчини поставит Кокорина на место Дзюбы то вопрос кто из них больше забьет

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 июня 2017, 11:40

      Когда уже будет новость:
      "Орлов не нужен Зениту - просто задолбал."

      2
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 23 июня 2017, 10:20

      Может Орлов подскажет кто нужен Зениту. Будет интересно послушать

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 23 июня 2017, 10:09

      Кокорина сначала захвалили, потом затравили, очень много от него ждали, а он просто перестал прогрессировать.

      3
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      Рейтинг: +16

      slipoi 23 июня 2017, 09:30

      только один пашет, а другой забил на футбол. в этом и есть принципиальная разница

      1
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      Рейтинг: +35

      slender 23 июня 2017, 08:39

      Гена чудит! Полоз очень хорош сейчас, а кокос вряд ли вылезет на хороший уровень!

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 23 июня 2017, 08:28

      Если хочет на ЧМ сыграть,то ему вообще не стоит переходить в течении года.

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 23 июня 2017, 08:15

      "Скрипач - не нужен" (Киндза- Дза)

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Bivaliy67 23 июня 2017, 17:36

      Как я вас люблю.., дети! Ходите с минусами, девать их не где...)))

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 июня 2017, 07:27

      Полоз будет сидеть на скамейке,на сл год в Рубин

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 > Mahone 23 июня 2017, 12:11

      Надеюсь, что все-таки покажет себя и заиграет

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июня 2017, 07:09

      Кокорин отстой и этим все сказано.А переход Полоза ну что ж,пусть привыкает лавку полировать-жалко если честно.

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