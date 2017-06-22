Орлов: «Полоз «Зениту» не нужен. Кокорин абсолютно не хуже»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможных пополнениях в составе «Зенита».

«Сейчас блуждают две фамилии. Это, конечно, защитник сборной Греции Манолас. Мощный, серьезный защитник. Ему только исполнилось 26 лет, рост — 189 см, плотный, его не пройдешь. В «Роме» у Спаллетти он был номером один, и я говорил о нем хорошие слова, когда вел репортажи.

Второй игрок — нападающий «Барселоны» Мунир. У него есть матч за взрослую сборную Испании, в юношеской и молодежной командах он был номером один. Ему 21 год. Мунир начинал играть в «Барселоне», забивал голы, но там выступают Неймар, Суарес и Месси. Его отдали «Валенсии» в аренду. «Зенит» правильно делает, если за него борется, поскольку это один из самых перспективных игроков Европы. Если получим его, это будет очень здорово. Думаю, шансы велики. Уже проскочило, что он не прочь играть в «Зените».

Пишут про Полоза, но думаю, что он нам не нужен, поскольку Кокорин абсолютно не хуже. Я в Сашу до сих пор верю. И все тренеры, с которыми я общаюсь, считают, что Кокорин очень способный. Просто ему поменяли вектор и сделали обслуживающим игроком, а ему надо быть забивным. Кокорин и Шатов были в сборной, и кто сейчас лучше них играет? Манчини, кстати, был нападающим. Тренер сейчас просматривает всех, чтобы после первого сбора быстренько определиться с тем, на кого он рассчитывает, а кто должен уйти», — сказал Орлов.