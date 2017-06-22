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Орлов: «Полоз «Зениту» не нужен. Кокорин абсолютно не хуже»

22 июня 2017, 23:51
30

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможных пополнениях в составе «Зенита».

«Сейчас блуждают две фамилии. Это, конечно, защитник сборной Греции Манолас. Мощный, серьезный защитник. Ему только исполнилось 26 лет, рост — 189 см, плотный, его не пройдешь. В «Роме» у Спаллетти он был номером один, и я говорил о нем хорошие слова, когда вел репортажи.

Второй игрок — нападающий «Барселоны» Мунир. У него есть матч за взрослую сборную Испании, в юношеской и молодежной командах он был номером один. Ему 21 год. Мунир начинал играть в «Барселоне», забивал голы, но там выступают Неймар, Суарес и Месси. Его отдали «Валенсии» в аренду. «Зенит» правильно делает, если за него борется, поскольку это один из самых перспективных игроков Европы. Если получим его, это будет очень здорово. Думаю, шансы велики. Уже проскочило, что он не прочь играть в «Зените».

Пишут про Полоза, но думаю, что он нам не нужен, поскольку Кокорин абсолютно не хуже. Я в Сашу до сих пор верю. И все тренеры, с которыми я общаюсь, считают, что Кокорин очень способный. Просто ему поменяли вектор и сделали обслуживающим игроком, а ему надо быть забивным. Кокорин и Шатов были в сборной, и кто сейчас лучше них играет? Манчини, кстати, был нападающим. Тренер сейчас просматривает всех, чтобы после первого сбора быстренько определиться с тем, на кого он рассчитывает, а кто должен уйти», — сказал Орлов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Барселона Рома Ростов Зенит Кокорин Александр Полоз Дмитрий Эль-Хаддади Мунир Манолас Константинос Орлов Геннадий
Комментарии (30)
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Houston
1498166618
есть доля правды в его словах, как ни странно...
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kotmyshka
1498167323
Умом нам Сашу не понять, нам в Сашу можно только верить...
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Nerlinger
1498169875
Сгнобят всех "Ростовчан" в питере! Пропадут...
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yuran63
1498170260
Гена,не твоё это дело.Хозяин сказал брать,а ты не квакай.
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арейская
1498174291
Если Орлов окажется прав, буду только рада, хотя кто его, Орлова, будет слушать, это нам, болельщикам, деваться некуда, хочешь-не-хочешь, а приходится читать его умозаключения...
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gorodnt
1498178239
Опять Орлов чушь несет.Кокорин ноль
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Nesterenko
1498187138
Конечно Полозу не надо в Зенит, а то превратится в Кокорина.
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yanedo
1498189121
какоша обсолютно хуже (полоз трудяга и пахарь -какоша лентяй и бездарь)
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firs04
1498201771
Кокорина сначала захвалили, потом затравили, очень много от него ждали, а он просто перестал прогрессировать.
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FanatSerj
1498207240
Когда уже будет новость: "Орлов не нужен Зениту - просто задолбал."
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