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    «Зенит» по-прежнему рассчитывает купить Эль-Хаддади, несмотря на отказ игрока

    Санкт-петербургский «Зенит» продолжает вести работу по покупке полузащитника испанской «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. В его приобретении заинтересован лично главный тренер Роберто Манчини, который планирует уговорить футболиста переехать на берега Невы.

    Проблемой является еще и то, что «Барселона» требует за атакующего футболиста как минимум 20 миллионов евро, а россияне готовы выложить не более 12 миллионов.

    Ранее Эль-Хаддади ответил на предложение «Зенита» отказом, объяснив это нежеланием уезжать в совершенно новую и незнакомую страну. Также в его услугах заинтересованы «Наполи» и «Аякс».

    Источник: Sport.es

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    16.07.2017 19:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 10:18

      Так вы скажите ему, что в Хабаровск уже лететь не надо.
      И где Хабаровск - скажите. И наши ракетные комплексы покажите.
      И расскажите где жить безопасней: где НАТО или где надо.
      Глядишь и приехать будет рад он. Маркетинг, блин.

      1
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      Рейтинг: +10025

      Как все! 17 июля 2017, 00:25

      Добьютс

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 июля 2017, 20:03

      "Особенности национальной рыбалки" да "охоты" ему прокрутить надо - захочет сразу. Страна у него незнакомая..тоже мне).

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 июля 2017, 19:58

      Да куда там столько иностранцев то..даже с учётом ЛЕ уже хватает..вот в следующем сезоне грозятся лимит сделать только в заявке, а на поле кого тренер черканёт - вот там понятно ещё.

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 16 июля 2017, 19:28

      зачем уговаривать если не хочет

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 июля 2017, 19:25

      Продолжение истории с Манолосом ))

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > acer2003 16 июля 2017, 20:04

      Ага, как-то про него новостей поубавилось..видать облом..

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