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  • «Зенит» по-прежнему рассчитывает купить Эль-Хаддади, несмотря на отказ игрока

«Зенит» по-прежнему рассчитывает купить Эль-Хаддади, несмотря на отказ игрока

16 июля 2017, 19:14
7

Санкт-петербургский «Зенит» продолжает вести работу по покупке полузащитника испанской «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. В его приобретении заинтересован лично главный тренер Роберто Манчини, который планирует уговорить футболиста переехать на берега Невы.

Проблемой является еще и то, что «Барселона» требует за атакующего футболиста как минимум 20 миллионов евро, а россияне готовы выложить не более 12 миллионов.

Ранее Эль-Хаддади ответил на предложение «Зенита» отказом, объяснив это нежеланием уезжать в совершенно новую и незнакомую страну. Также в его услугах заинтересованы «Наполи» и «Аякс».

Источник: Sport.es
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Эль-Хаддади Мунир
Комментарии (7)
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acer2003
1500222357
Продолжение истории с Манолосом ))
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isa361
1500222510
зачем уговаривать если не хочет
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xLINDAx
1500224313
Да куда там столько иностранцев то..даже с учётом ЛЕ уже хватает..вот в следующем сезоне грозятся лимит сделать только в заявке, а на поле кого тренер черканёт - вот там понятно ещё.
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xLINDAx
1500224636
"Особенности национальной рыбалки" да "охоты" ему прокрутить надо - захочет сразу. Страна у него незнакомая..тоже мне).
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Как все!
1500240320
Добьютс
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Дядя Серёжа
1500275924
Так вы скажите ему, что в Хабаровск уже лететь не надо. И где Хабаровск - скажите. И наши ракетные комплексы покажите. И расскажите где жить безопасней: где НАТО или где надо. Глядишь и приехать будет рад он. Маркетинг, блин.
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