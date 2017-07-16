«Зенит» по-прежнему рассчитывает купить Эль-Хаддади, несмотря на отказ игрока

Так вы скажите ему, что в Хабаровск уже лететь не надо.
И где Хабаровск - скажите. И наши ракетные комплексы покажите.
И расскажите где жить безопасней: где НАТО или где надо.
Глядишь и приехать будет рад он. Маркетинг, блин.
Санкт-петербургский «Зенит» продолжает вести работу по покупке полузащитника испанской «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. В его приобретении заинтересован лично главный тренер Роберто Манчини, который планирует уговорить футболиста переехать на берега Невы.
Проблемой является еще и то, что «Барселона» требует за атакующего футболиста как минимум 20 миллионов евро, а россияне готовы выложить не более 12 миллионов.
Ранее Эль-Хаддади ответил на предложение «Зенита» отказом, объяснив это нежеланием уезжать в совершенно новую и незнакомую страну. Также в его услугах заинтересованы «Наполи» и «Аякс».