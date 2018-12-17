Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    «Бетис» ведет переговоры с «Барселоной» по трансферу Эль-Хаддади

    «Барселона» готова продать нападающего Мунира Эль-Хаддади в следующем месяце.

    По информации Estadio Deportivo, каталонцы уже ведут переговоры с «Бетисом».

    Контракт 23-летнего футболиста с «Барселоной» истекает летом 2019 года. Прошлый сезон форвард провел в аренде в «Алавесе».

    В текущей кампании Эль-Хаддади принял участие в 11-ти матчах сине-гранатовых, записав в свой актив два гола и одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро,

    Источник: Estadio Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2018 13:31
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4605

      Cules2013 17 часов назад

      А у Бетиса денег хватит? Вот Мунира я бы оставил в Барсе, а Рафинью, Вермалена и т.д., наоборот, продать побыстрее.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru