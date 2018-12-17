«Бетис» ведет переговоры с «Барселоной» по трансферу Эль-Хаддади

«Барселона» готова продать нападающего Мунира Эль-Хаддади в следующем месяце.

По информации Estadio Deportivo, каталонцы уже ведут переговоры с «Бетисом».

Контракт 23-летнего футболиста с «Барселоной» истекает летом 2019 года. Прошлый сезон форвард провел в аренде в «Алавесе».

В текущей кампании Эль-Хаддади принял участие в 11-ти матчах сине-гранатовых, записав в свой актив два гола и одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро,