Форвард «Барселоны» Эль-Хаддади отказывался оплатить счет на 16 тысяч в ночном клубе, пока не вмешалась полиция

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади в субботу, 1 сентября, отпраздновал свой день рождения в ночном клубе Tiffany в Мадриде.

Под конец мероприятия футболисту принесли счет на 16 тысяч евро, из-за чего возник скандал. Форвард отказался оплатить счет, поскольку он оказался слишком большим. На празднике присутствовало 40 человек, было много еды, напитков и кальянов.

В итоге после вмешательства полиции, вызванной работниками заведения, испанец все же заплатил полагающуюся сумму.