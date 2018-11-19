Форвард «Барселоны» Эль-Хаддади может перейти в «Наполи»

«Наполи» заинтересован в услугах нападающего «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади.

Контракт 23-летнего футболиста с каталонцами истекает в июне 2019 года. В январе неаполитанцы намерены подписать с форвардом предварительное соглашение.

Прошлый сезон испанец провел в аренде в «Алавесе». В этом сезоне Эль-Хаддади принял участие в восьми матчах «Барселоны», отметившись одним голом и одной результативной передачей.