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    Форвард «Барселоны» Эль-Хаддади может перейти в «Наполи»

    «Наполи» заинтересован в услугах нападающего «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади.

    Контракт 23-летнего футболиста с каталонцами истекает в июне 2019 года. В январе неаполитанцы намерены подписать с форвардом предварительное соглашение.

    Прошлый сезон испанец провел в аренде в «Алавесе». В этом сезоне Эль-Хаддади принял участие в восьми матчах «Барселоны», отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Calcionapoli24

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    19.11.2018 12:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 19 ноября 2018, 12:42

      А какие надежды подавал, но время расставило всё на свои места. Как и Усмана Дембеле, игрок без изюминки

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