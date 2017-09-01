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    «Алавес» арендовал у «Барселоны» Мунира, на которого претендовал «Зенит»

    «Барселона» объявила об уходе Мунира Эль-Хаддади в «Алавес» на правах аренды. Форвард будет выступать за команду из Витории-Гастейс до завершения сезона.

    Испанец является воспитанником «Барселоны». Взрослый контракт с клубом заключил в июле 2015 года. В минувшем сезоне был арендован «Валенсией», забив восемь мячей и отдав три результативных паса в 39-ти матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его 9 миллионов евро.

    После 2-х туров чемпионата Испании «Алавес» занимает 18-е место.

    В июне «Бомбардир» писал о договоренности «Зенита» по покупке Мунира за 20 миллионов евро.

    Источник: ФК «Барселона»

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    01.09.2017 21:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      Грозный_ 2 сентября 2017, 22:29

      он же не аргентинец зачем зениту?))

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 сентября 2017, 21:57

      Футбол кроме спорта ещё и бизнес....
      А тут муть какая-то.... После сезона в аренде у Алавеса кем он будет и с какой трансферной стоимостью??... Для дальнейшей продажи это не самый лучший ход...
      Разве, что для себя любимой Барса отправила парня пообтесаться....

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 1 сентября 2017, 21:56

      У Алавеса и Кркич, и старший сын Зидана, и теперь Мунир. Интересно понаблюдать за ними.

      2
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 1 сентября 2017, 21:44

      алавес хорошо усилился после втыка от барсы

      1
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      Рейтинг: +200

      Щирый Пищевик 1 сентября 2017, 21:31

      Не удивительно.Всётаки Алавес на голову престижней вонючек из газпрома.

      3
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