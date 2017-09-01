«Алавес» арендовал у «Барселоны» Мунира, на которого претендовал «Зенит»

«Барселона» объявила об уходе Мунира Эль-Хаддади в «Алавес» на правах аренды. Форвард будет выступать за команду из Витории-Гастейс до завершения сезона.

Испанец является воспитанником «Барселоны». Взрослый контракт с клубом заключил в июле 2015 года. В минувшем сезоне был арендован «Валенсией», забив восемь мячей и отдав три результативных паса в 39-ти матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его 9 миллионов евро.

После 2-х туров чемпионата Испании «Алавес» занимает 18-е место.

В июне «Бомбардир» писал о договоренности «Зенита» по покупке Мунира за 20 миллионов евро.