Нападающий «Барселоны», которым интересуется «Зенит», сменит испанское футбольное гражданство на марокканское

Форвард «Валенсии» Мунир Эль-Хаддади, права на которого принадлежат «Барселоне», готов сменить футбольное гражданство – он хочет защищать цвета сборной Марокко. Стоит отметить, что 21-летний футболист имеет опыт выступления за национальную команду Испании в сентябре 2014 года, проведя лишь один матч, но с тех пор выступал только за юниорскую и молодежную испанские сборные.

В мае этого года Мунир поставил свою подпись под документами, необходимыми для смены испанского гражданства на марокканское. У футболиста есть местные корни – его родители являются выходцами из североафриканской страны.

В случае получения одобрения со стороны Испанской федерации футбола и ФИФА он сможет выступать за Марокко.