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    Нападающий «Барселоны», которым интересуется «Зенит», сменит испанское футбольное гражданство на марокканское

    Форвард «Валенсии» Мунир Эль-Хаддади, права на которого принадлежат «Барселоне», готов сменить футбольное гражданство – он хочет защищать цвета сборной Марокко. Стоит отметить, что 21-летний футболист имеет опыт выступления за национальную команду Испании в сентябре 2014 года, проведя лишь один матч, но с тех пор выступал только за юниорскую и молодежную испанские сборные.

    В мае этого года Мунир поставил свою подпись под документами, необходимыми для смены испанского гражданства на марокканское. У футболиста есть местные корни – его родители являются выходцами из североафриканской страны.

    В случае получения одобрения со стороны Испанской федерации футбола и ФИФА он сможет выступать за Марокко.

    Источник: Marca

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    22.06.2017 07:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      Igreks 22 июня 2017, 11:37

      правильно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 22 июня 2017, 10:28

      зачем

      0
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      ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > айор балдёжник 22 июня 2017, 10:47

      там хоть за сборную будет играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 22 июня 2017, 10:00

      от испанских налоговиков это не спасёт :)

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