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    Журналист Егоров: экс-форварда «Ман Сити» Бони предложили «Рубину»

    Бывший нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони рассматривается «Рубином» в качестве усиления, сообщает журналист Сергей Егоров.

    «Но речь не идет о том, что Казань предлагает форварду готовый контракт – по моей информации, эта кандидатура предложена российскому клубу. Игрок с хорошим прошлым, сейчас без клуба и с неясной мотивацией на Россию. Возможность трансфера обсуждаема после прояснения нюансов по мотивации на Россию и условиям личного контракта», – написал Егоров в телеграме.

    • 31-летний ивуариец находится в статусе свободного агента.
    • Последним клубом Бони был «Суонси», из которого он ушел летом 2019 года.
    • Бони провел за «Ман Сити» 46 матча, забил 11 голов и отдал семь ассистов.

    Экс-форвард «Ман Сити» Бони: «Рубин» сделал мне предложение


    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1428

      Давид59 22 минуты назад

      Бони из Ман-сити? Проще - Бони-М его звать

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