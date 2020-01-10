Журналист Егоров: экс-форварда «Ман Сити» Бони предложили «Рубину»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони рассматривается «Рубином» в качестве усиления, сообщает журналист Сергей Егоров.

«Но речь не идет о том, что Казань предлагает форварду готовый контракт – по моей информации, эта кандидатура предложена российскому клубу. Игрок с хорошим прошлым, сейчас без клуба и с неясной мотивацией на Россию. Возможность трансфера обсуждаема после прояснения нюансов по мотивации на Россию и условиям личного контракта», – написал Егоров в телеграме.

31-летний ивуариец находится в статусе свободного агента.

Последним клубом Бони был «Суонси», из которого он ушел летом 2019 года.

Бони провел за «Ман Сити» 46 матча, забил 11 голов и отдал семь ассистов.

Экс-форвард «Ман Сити» Бони: «Рубин» сделал мне предложение



