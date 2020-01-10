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  • Журналист Егоров: экс-форварда «Ман Сити» Бони предложили «Рубину»

Журналист Егоров: экс-форварда «Ман Сити» Бони предложили «Рубину»

10 января 2020, 17:53
3

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони рассматривается «Рубином» в качестве усиления, сообщает журналист Сергей Егоров.

«Но речь не идет о том, что Казань предлагает форварду готовый контракт – по моей информации, эта кандидатура предложена российскому клубу. Игрок с хорошим прошлым, сейчас без клуба и с неясной мотивацией на Россию. Возможность трансфера обсуждаема после прояснения нюансов по мотивации на Россию и условиям личного контракта», – написал Егоров в телеграме.

  • 31-летний ивуариец находится в статусе свободного агента.
  • Последним клубом Бони был «Суонси», из которого он ушел летом 2019 года.
  • Бони провел за «Ман Сити» 46 матча, забил 11 голов и отдал семь ассистов.

Экс-форвард «Ман Сити» Бони: «Рубин» сделал мне предложение


Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Рубин Манчестер Сити Бони Вильфрид
Комментарии (3)
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Давид59
1578669526
Бони из Ман-сити? Проще - Бони-М его звать
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Spinorr
1578673759
Был у нас такой уже. Алекс Сонг. Игрок, конечно, классный, жаль играть не хотел. Вообще заметил, статусные игроки не приживаются в рпл.
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NEONFOL
1578836229
Ееее....Бони...давааай
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