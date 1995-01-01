Журналист Егоров: экс-форварда «Ман Сити» Бони предложили «Рубину»

Бони из Ман-сити? Проще - Бони-М его звать
Бывший нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони рассматривается «Рубином» в качестве усиления, сообщает журналист Сергей Егоров.
«Но речь не идет о том, что Казань предлагает форварду готовый контракт – по моей информации, эта кандидатура предложена российскому клубу. Игрок с хорошим прошлым, сейчас без клуба и с неясной мотивацией на Россию. Возможность трансфера обсуждаема после прояснения нюансов по мотивации на Россию и условиям личного контракта», – написал Егоров в телеграме.
- 31-летний ивуариец находится в статусе свободного агента.
- Последним клубом Бони был «Суонси», из которого он ушел летом 2019 года.
- Бони провел за «Ман Сити» 46 матча, забил 11 голов и отдал семь ассистов.
Экс-форвард «Ман Сити» Бони: «Рубин» сделал мне предложение