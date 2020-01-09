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    Экс-форвард «Ман Сити» Бони: «Рубин» сделал мне предложение

    Бывший нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони сообщил, что «Рубин» предложил ему контракт.

    Футболисту поступил звонок, когда он давал интервью, рассказывая о вариантах продолжения своей карьеры.

    – Еще одно предложение?

    – «Рубин» Казань.

    – Вы там бывали когда-нибудь?

    – Нет, я играл против Краснодара (матчи с «Кубанью» в составе «Суонси» – прим. «Бомбардира»). Против «Рубина» я не играл.

    – Какие вообще мысли о том, чтобы поиграть в России?

    – Не знаю. Один из моих лучших друзей, Сейду Думбия, играл за ЦСКА Москва. У меня есть и еще друзья, выступавшие в России. В России холодно (смеется)! Когда мои друзья рассказывают о России, они первым делом говорят о погоде – там холодно! Не знаю, предпочту ли я отправиться в Турцию или в Россию, но это зависит не только от меня. Буду вместе с моим агентом и моей семьей решать, какой вариант мы считаем лучшим, – сказал Бони.

    • 31-летний ивуариец находится в статусе свободного агента.
    • Последним клубом Бони был «Суонси», из которого он ушел летом 2019 года.
    • Бони провел за «Ман Сити» 46 матча, забил 11 голов и отдал семь ассистов.

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +36577

      portero 3 минуты назад

      В Турцию пойдёт, там теплее....

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