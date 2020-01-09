Экс-форвард «Ман Сити» Бони: «Рубин» сделал мне предложение

В Турцию пойдёт, там теплее....
Бывший нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони сообщил, что «Рубин» предложил ему контракт.
Футболисту поступил звонок, когда он давал интервью, рассказывая о вариантах продолжения своей карьеры.
– Еще одно предложение?
– «Рубин» Казань.
– Вы там бывали когда-нибудь?
– Нет, я играл против Краснодара (матчи с «Кубанью» в составе «Суонси» – прим. «Бомбардира»). Против «Рубина» я не играл.
– Какие вообще мысли о том, чтобы поиграть в России?
– Не знаю. Один из моих лучших друзей, Сейду Думбия, играл за ЦСКА Москва. У меня есть и еще друзья, выступавшие в России. В России холодно (смеется)! Когда мои друзья рассказывают о России, они первым делом говорят о погоде – там холодно! Не знаю, предпочту ли я отправиться в Турцию или в Россию, но это зависит не только от меня. Буду вместе с моим агентом и моей семьей решать, какой вариант мы считаем лучшим, – сказал Бони.
- 31-летний ивуариец находится в статусе свободного агента.
- Последним клубом Бони был «Суонси», из которого он ушел летом 2019 года.
- Бони провел за «Ман Сити» 46 матча, забил 11 голов и отдал семь ассистов.