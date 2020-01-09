Экс-форвард «Ман Сити» Бони: «Рубин» сделал мне предложение

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони сообщил, что «Рубин» предложил ему контракт.

Футболисту поступил звонок, когда он давал интервью, рассказывая о вариантах продолжения своей карьеры.

– Еще одно предложение?

– «Рубин» Казань.

– Вы там бывали когда-нибудь?

– Нет, я играл против Краснодара (матчи с «Кубанью» в составе «Суонси» – прим. «Бомбардира»). Против «Рубина» я не играл.

– Какие вообще мысли о том, чтобы поиграть в России?

– Не знаю. Один из моих лучших друзей, Сейду Думбия, играл за ЦСКА Москва. У меня есть и еще друзья, выступавшие в России. В России холодно (смеется)! Когда мои друзья рассказывают о России, они первым делом говорят о погоде – там холодно! Не знаю, предпочту ли я отправиться в Турцию или в Россию, но это зависит не только от меня. Буду вместе с моим агентом и моей семьей решать, какой вариант мы считаем лучшим, – сказал Бони.