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    «Марсель» поспорит с «Лиллем» за форварда «Манчестер Сити» Бони

    «Марсель» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Вильфриду Бони. Ранее появилась информация, что «горожане» готовы расстаться с 28-летним игроком, проведшим прошлый сезон в аренде в «Сток Сити», за 17,5 миллионов фунтов стерлингов.

    В числе претендентов на ивуарийца также называется «Лилль».

    Спортивный директор «Марселя» Андони Субисаррета обратился к кандидатуре Бони после того, как не удалось договориться с Оливье Жиру («Арсенал»), Карлосом Баккой («Милан») и Стеваном Йоветичем («Интер»).

    Источник: Tribalfootball

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    10.07.2017 13:58
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