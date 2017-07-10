«Марсель» поспорит с «Лиллем» за форварда «Манчестер Сити» Бони

«Марсель» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Вильфриду Бони. Ранее появилась информация, что «горожане» готовы расстаться с 28-летним игроком, проведшим прошлый сезон в аренде в «Сток Сити», за 17,5 миллионов фунтов стерлингов.

В числе претендентов на ивуарийца также называется «Лилль».

Спортивный директор «Марселя» Андони Субисаррета обратился к кандидатуре Бони после того, как не удалось договориться с Оливье Жиру («Арсенал»), Карлосом Баккой («Милан») и Стеваном Йоветичем («Интер»).