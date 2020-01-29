Бони подписал контракт с «Аль-Иттихадом». Игроком интересовался «Рубин»

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» объявил о подписании контракта с нападающим Вильфридом Бони. Футболистом интересовался «Рубин».

До переезда в Азию нападающий был свободным агентом. Его новая команда идет в чемпионате на 12-м месте.