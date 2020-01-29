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  • Бони подписал контракт с «Аль-Иттихадом». Игроком интересовался «Рубин»

Бони подписал контракт с «Аль-Иттихадом». Игроком интересовался «Рубин»

29 января 2020, 07:13

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» объявил о подписании контракта с нападающим Вильфридом Бони. Футболистом интересовался «Рубин».

До переезда в Азию нападающий был свободным агентом. Его новая команда идет в чемпионате на 12-м месте.

  • Последним клубом Бони был «Суонси», из которого он ушел летом 2019 года.
  • Бони выступал за «Ман Сити»: 46 матча, забил 11 голов и отдал семь ассистов.
  • Главное достижение в карьере игрока – победа в чемпионате Чехии со «Спартой» в 2010 году.

Источник: твиттер «Аль-Иттихада»
Россия. Премьер-лига Рубин Бони Вильфрид
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