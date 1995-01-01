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    Спортивный директор «Рубина» Яровинский подтвердил интерес к Бони и Комличенко

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский подтвердил, что казанский клуб интересуется нападающим «Млады» Николаем Комличенко.

    — Слухи об интересе к бывшему нападающему «Манчестер Сити» Бони имеют под собой почву?

    — Мы с ним хорошо знакомы, у нас масса общих приятелей по «Витессу», где он играл. У нас несколько вариантов, Бони — один из них.

    — Другой — Комличенко? Вы ведь отправили запрос на переговоры в «Младу»?

    — Мы много куда отправляем запросы. Просто в одних случаях это не становится достоянием общественности, в других, к сожалению, становится. Да, Комличенко интересуемся, это факт.

    — А Шатовым? Он бы добавил того самого качества.

    — Ничего не готов сказать. Ограничусь тем, что это очень сильный игрок.

    Яровинский: «Было интересно приехать в чужую страну и доказать, что ребята из России тоже что-то соображают в футболе»

    «СЭ»: «Рубин» – главный претендент на Комличенко. Форвардом интересуются «Локо» и «Динамо»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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