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  • Спортивный директор «Рубина» Яровинский подтвердил интерес к Бони и Комличенко

Спортивный директор «Рубина» Яровинский подтвердил интерес к Бони и Комличенко

19 января 2020, 13:22
3

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский подтвердил, что казанский клуб интересуется нападающим «Млады» Николаем Комличенко.

— Слухи об интересе к бывшему нападающему «Манчестер Сити» Бони имеют под собой почву?

— Мы с ним хорошо знакомы, у нас масса общих приятелей по «Витессу», где он играл. У нас несколько вариантов, Бони — один из них.

— Другой — Комличенко? Вы ведь отправили запрос на переговоры в «Младу»?

— Мы много куда отправляем запросы. Просто в одних случаях это не становится достоянием общественности, в других, к сожалению, становится. Да, Комличенко интересуемся, это факт.

— А Шатовым? Он бы добавил того самого качества.

— Ничего не готов сказать. Ограничусь тем, что это очень сильный игрок.

Яровинский: «Было интересно приехать в чужую страну и доказать, что ребята из России тоже что-то соображают в футболе»

«СЭ»: «Рубин» – главный претендент на Комличенко. Форвардом интересуются «Локо» и «Динамо»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Млада Болеслав Бони Вильфрид Комличенко Николай Яровинский Олег
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1579431943
Месседж Игнатьеву: всё, Ваня, или бросаешь бухать и работаешь, или твоё место на самом краю лавки.
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vladimir-7
1579433254
Н.Комличенко никак не пристроят, только не понятно зачем ему нужно переходить в Рубин, ведь это очень далеко от ЕК и кто его сможет увидеть
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моэм
1579437325
Надеюсь у Комличенко нет никакого интереса к Рубину, конечно если он хочет поехать на ЧЕ...представим; команды на сборе наигрывают схемы , тренер "ставит" игру исходя из наличных игроков...а уже перед самыми матчами , соплежуй спортдиректор наконец то согласует трансфер...тренер "счастлив" , ему или ставить "тёмную лошадку" , потому что заплачены ДЕНЬГИ ,и ломать поставленную на сборах игру , или в запас и иметь конфликт со соплежуем-спортдиректором….красота!...вот вам и "хороший" старт...а виноват естественно тренер.
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