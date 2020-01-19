Спортивный директор «Рубина» Яровинский подтвердил интерес к Бони и Комличенко

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский подтвердил, что казанский клуб интересуется нападающим «Млады» Николаем Комличенко.

— Слухи об интересе к бывшему нападающему «Манчестер Сити» Бони имеют под собой почву?

— Мы с ним хорошо знакомы, у нас масса общих приятелей по «Витессу», где он играл. У нас несколько вариантов, Бони — один из них.

— Другой — Комличенко? Вы ведь отправили запрос на переговоры в «Младу»?

— Мы много куда отправляем запросы. Просто в одних случаях это не становится достоянием общественности, в других, к сожалению, становится. Да, Комличенко интересуемся, это факт.

— А Шатовым? Он бы добавил того самого качества.

— Ничего не готов сказать. Ограничусь тем, что это очень сильный игрок.

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«СЭ»: «Рубин» – главный претендент на Комличенко. Форвардом интересуются «Локо» и «Динамо»