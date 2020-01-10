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  • «СЭ»: «Рубин» – главный претендент на Комличенко. Форвардом интересуются «Локо» и «Динамо»

«СЭ»: «Рубин» – главный претендент на Комличенко. Форвардом интересуются «Локо» и «Динамо»

10 января 2020, 13:10
5

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может вернуться в Россию.

По информации «Спорт-Экспресса», сейчас «Рубин» – главный претендент на форварда. Интерес к игроку также проявляют «Динамо» и «Локомотив».

«У железнодорожников условия сложнее: для перехода Комличенко им необходимо расстаться с кем-то из игроков группы атаки (Смоловым или Эдером). Бело-голубые в любом случае планируют пригласить зимой какого-то забивного нападающего. Одна из опций — выпускник академии «Краснодара», – пишет издание.

«Динамо» может принять решение по Комличенко в начале следующей недели.

  • В этом сезоне Комличенко провeл 18 матчей за «Младу» во всех турнирах и забил 12 голов.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5,5 млн евро.
  • Сообщалось об интересе к Комличенко со стороны ЦСКА, «Славии» и других клубов.

Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Младу» о желании начать переговоры по Комличенко


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Локомотив Динамо Млада Болеслав Рубин Комличенко Николай
Комментарии (5)
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Mazai-NN
1578653317
Пока кто то примет парень уже что то примет
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моэм
1578669273
Локо думает стоит ли менять лучшего бомбардира Чехии - 24 года и уже наколотившего 12 мячей за пол сезона на напа - 32 года забивающего за сезон не более 4х голов ???...даже интересно , почему так сильно скрипят их мозги.
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Fan Loko mik
1578669943
Какое же тугодумное руководство в ЛОКО!!!!! Все кто хотел уже получил усиление! Мы будем сопли жевать до апреля С..А!!!! Опять с ветеранами будем кублиться пока не крякнут совсем!
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