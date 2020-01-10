«СЭ»: «Рубин» – главный претендент на Комличенко. Форвардом интересуются «Локо» и «Динамо»

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может вернуться в Россию.

По информации «Спорт-Экспресса», сейчас «Рубин» – главный претендент на форварда. Интерес к игроку также проявляют «Динамо» и «Локомотив».

«У железнодорожников условия сложнее: для перехода Комличенко им необходимо расстаться с кем-то из игроков группы атаки (Смоловым или Эдером). Бело-голубые в любом случае планируют пригласить зимой какого-то забивного нападающего. Одна из опций — выпускник академии «Краснодара», – пишет издание.

«Динамо» может принять решение по Комличенко в начале следующей недели.

В этом сезоне Комличенко провeл 18 матчей за «Младу» во всех турнирах и забил 12 голов.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5,5 млн евро.

Сообщалось об интересе к Комличенко со стороны ЦСКА, «Славии» и других клубов.

Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Младу» о желании начать переговоры по Комличенко



