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    «СЭ»: «Рубин» – главный претендент на Комличенко. Форвардом интересуются «Локо» и «Динамо»

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может вернуться в Россию.

    По информации «Спорт-Экспресса», сейчас «Рубин» – главный претендент на форварда. Интерес к игроку также проявляют «Динамо» и «Локомотив».

    «У железнодорожников условия сложнее: для перехода Комличенко им необходимо расстаться с кем-то из игроков группы атаки (Смоловым или Эдером). Бело-голубые в любом случае планируют пригласить зимой какого-то забивного нападающего. Одна из опций — выпускник академии «Краснодара», – пишет издание.

    «Динамо» может принять решение по Комличенко в начале следующей недели.

    • В этом сезоне Комличенко провeл 18 матчей за «Младу» во всех турнирах и забил 12 голов.
    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5,5 млн евро.
    • Сообщалось об интересе к Комличенко со стороны ЦСКА, «Славии» и других клубов.

    Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Младу» о желании начать переговоры по Комличенко


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4720

      Mazai-NN 1 час назад

      Пока кто то примет парень уже что то примет

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