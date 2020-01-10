Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Младу» о желании начать переговоры по Комличенко

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко заинтересовал «Рубин», сообщает журналист Сергей Егоров.

«Рубин» направил письмо в «Младу Болеслав» о готовности к переговорам о трансфере футболиста. Если все пройдет удачно, Казань получит – к Игнатьеву, Самошникову, Макарову – еще одного молодого перспективного россиянина», – написал Егоров в своем телеграме.