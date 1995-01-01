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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Младу» о желании начать переговоры по Комличенко

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко заинтересовал «Рубин», сообщает журналист Сергей Егоров.

    «Рубин» направил письмо в «Младу Болеслав» о готовности к переговорам о трансфере футболиста. Если все пройдет удачно, Казань получит – к Игнатьеву, Самошникову, Макарову – еще одного молодого перспективного россиянина», – написал Егоров в своем телеграме.

    • В этом сезоне Комличенко провeл 18 матчей за «Младу» во всех турнирах и забил 12 голов.
    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5,5 млн евро.
    • Сообщалось об интересе к Комличенко со стороны ЦСКА, «Локомотива», «Славии» и других клубов.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4719

      Mazai-NN 9 минут назад

      Что то готовится. Не пойму что но что то будет. То говорят что Рубин в долгах как в шелках. А по новостям он самый активный.

      0
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      Рейтинг: +1990

      Томик 28 минут назад

      Ну точно выделили Рубину пару скважин на время.

      0
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      Рейтинг: +45

      Жорик секс обжорик > Томик 11 минут назад

      да тут по ходу дело и не одну.
      ходит инфа что через год они все дружно перейдут в зенит.

      1
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      Рейтинг: +11119

      vladimir-7 38 минут назад

      Кто-то из напов в Рубине будет сидеть на лавке.

      0
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