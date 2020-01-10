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  • Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Младу» о желании начать переговоры по Комличенко

Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Младу» о желании начать переговоры по Комличенко

10 января 2020, 12:14
16

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко заинтересовал «Рубин», сообщает журналист Сергей Егоров.

«Рубин» направил письмо в «Младу Болеслав» о готовности к переговорам о трансфере футболиста. Если все пройдет удачно, Казань получит – к Игнатьеву, Самошникову, Макарову – еще одного молодого перспективного россиянина», – написал Егоров в своем телеграме.

  • В этом сезоне Комличенко провeл 18 матчей за «Младу» во всех турнирах и забил 12 голов.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5,5 млн евро.
  • Сообщалось об интересе к Комличенко со стороны ЦСКА, «Локомотива», «Славии» и других клубов.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Млада Болеслав Рубин Комличенко Николай
Комментарии (16)
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vladimir-7
1578648977
Кто-то из напов в Рубине будет сидеть на лавке.
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Mazai-NN
1578650718
Что то готовится. Не пойму что но что то будет. То говорят что Рубин в долгах как в шелках. А по новостям он самый активный.
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Олег1204
1578652401
А финансовый фейр плей? Как у вас с доходами?
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derrik2000
1578652829
Что там за "солянку сборную" Слуцкий в Рубине готовит? Какой будет результат, никто не знает, но сам по себе ПРОЦЕСС уже интересен.
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алдан2014
1578652911
Опять Рубин на бабки разводят.Чем то напоминает ситуацию в Спартаке
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Hektor 84
1578653100
Зачем его выдергивать от млады? Дайте парню развиваться. Если парень хочет прогрессировать ему надо в чемп бельгии или Голландии. Но не в рпл. А то так иостанется вечно подающим надежды.
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Lester84
1578653634
Интересно, за чей счет этот банкет? Или по проблемам с финансовым фейр-плей соскучились?
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mdu86
1578653766
А откуда у Рубина деньги появились? То был чуть ли не на грани банкротства, а тут такая активность на трансферном рынке
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Рубинище
1578663551
С ожесточением лимита, скупаем более менее толковых молодых и перспективных россиян. а кому-то зелёный дубль придётся ставить.
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моэм
1578671226
А ему это надо?? ...во всяком случае до ЧЕ лучше не уходить ...Черчесов его из Млады взял, парень гол за сборную забил , да ещё и в стиле напа...а после ЧЕ будет шанс по пути Черышева пойти...а к нам не к спеху...разве что в Зенит за баблом.
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