Яровинский: «Было интересно приехать в чужую страну и доказать, что ребята из России тоже что-то соображают в футболе»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о различиях между работой в России и за рубежом.

«Нидерланды или Англия? И там, и там комфортно. Чемпионшип пожестче, голландский чемпионат более романтичный, хоть и чуть слабее уровнем. Разница для меня была только вне футбола. В Британии жил один, поскольку жена ждала третьего ребенка, а в Арнеме уже всей семьей, так что было прикольнее.

Самое сложное? Это было очень интересно — приехать в чужую страну, где свой менталитет, надо взаимодействовать с людьми, доказать, что ребята из России тоже что-то соображают в футболе. Я, к примеру, очень дорожил теми отношениями, которые выстроились в «Халле» и «Витессе», – сказал Яровинский.