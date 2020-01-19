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  • Яровинский: «Было интересно приехать в чужую страну и доказать, что ребята из России тоже что-то соображают в футболе»

Яровинский: «Было интересно приехать в чужую страну и доказать, что ребята из России тоже что-то соображают в футболе»

19 января 2020, 10:43
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о различиях между работой в России и за рубежом.

«Нидерланды или Англия? И там, и там комфортно. Чемпионшип пожестче, голландский чемпионат более романтичный, хоть и чуть слабее уровнем. Разница для меня была только вне футбола. В Британии жил один, поскольку жена ждала третьего ребенка, а в Арнеме уже всей семьей, так что было прикольнее.

Самое сложное? Это было очень интересно — приехать в чужую страну, где свой менталитет, надо взаимодействовать с людьми, доказать, что ребята из России тоже что-то соображают в футболе. Я, к примеру, очень дорожил теми отношениями, которые выстроились в «Халле» и «Витессе», – сказал Яровинский.

  • Яровинский работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Халле» и «Витессе».
  • С декабря 2019 года Яровинский стал спортивным директором «Рубина».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Яровинский Олег
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