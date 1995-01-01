«Интер» может подписать контракт с Сейду Думбия

Миланский «Интер» заинтересовался экс-форвардом ЦСКА и «Ромы» Сейду Думбия, который сейчас находится в статусе свободного агента.

«Интер» рассматривает Думбию на роль сменщика нападающего Ромелу Лукаку. Также миланцы интересуются другим ивуарийцем, бывшим форвардом «Манчестер Сити» Вильфридом Бони.