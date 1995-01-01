«Интер» может подписать контракт с Сейду Думбия

Утка.Лукаку,Мартинез и Икарди есть.Смысл ещё в одном.Смысла нет
Миланский «Интер» заинтересовался экс-форвардом ЦСКА и «Ромы» Сейду Думбия, который сейчас находится в статусе свободного агента.
«Интер» рассматривает Думбию на роль сменщика нападающего Ромелу Лукаку. Также миланцы интересуются другим ивуарийцем, бывшим форвардом «Манчестер Сити» Вильфридом Бони.
- В августе «Жирона» расторгла контракт с 31-летним Думбия. Всего ивуариец провел за «Жирону» 22 игры и забил три гола.
- Ранее сообщалось, что футболист может перейти в российский клуб.
- С 2010-го по 2014-й и в 2015 году Думбия выступал за московский ЦСКА, трижды выиграв с ним чемпионат России.