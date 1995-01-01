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    «Интер» может подписать контракт с Сейду Думбия

    Миланский «Интер» заинтересовался экс-форвардом ЦСКА и «Ромы» Сейду Думбия, который сейчас находится в статусе свободного агента.

    «Интер» рассматривает Думбию на роль сменщика нападающего Ромелу Лукаку. Также миланцы интересуются другим ивуарийцем, бывшим форвардом «Манчестер Сити» Вильфридом Бони.

    • В августе «Жирона» расторгла контракт с 31-летним Думбия. Всего ивуариец провел за «Жирону» 22 игры и забил три гола.
    • Ранее сообщалось, что футболист может перейти в российский клуб.
    • С 2010-го по 2014-й и в 2015 году Думбия выступал за московский ЦСКА, трижды выиграв с ним чемпионат России.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии10
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      Рейтинг: +648

      GSmall 2 часа назад

      Утка.Лукаку,Мартинез и Икарди есть.Смысл ещё в одном.Смысла нет

      0
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      Рейтинг: -7

      xavo49 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      -5
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      Рейтинг: +7239

      parevg > xavo49 3 часа назад

      Гори в аду спаммер долбанный

      1
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      Рейтинг: +68

      More_and_More 3 часа назад

      Утятина та еще. Думбия аутсайдеру Лол Лиги не нужен, зачем он Интеру то сдался

      3
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      Рейтинг: +464

      ФК_Полоцк 4 часа назад

      Ну с банки выходить на концовку матча норм вариант и для него и для Интера.

      1
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      Рейтинг: +566

      Дима Цэ 4 часа назад

      Видел вчера Интернационале в деле! Надеюсь, с этого года они вернуться в ТОП евро-клубов!! Для этого там Конте

      1
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      Рейтинг: +974

      Борат > Дима Цэ 4 часа назад

      давай посмотрим на интер на фоне более серьёзных соперников, а там и сделаем выводы.

      3
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      Рейтинг: +3218

      dinar7777dinar > Борат 2 часа назад

      Ну в том году поверь и с слабыми играли еле еле и поигрывали так что эта победа на старте очень важна .

      0
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      Рейтинг: +3738

      Lester84 4 часа назад

      Думбия - сомнительное усиление сейчас, даже если брать его свободным агентом

      0
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      Рейтинг: +974

      Борат 4 часа назад

      мощный нап был конечно у коней, но видать у него паспорт деланый и возраст сейчас уже берёт своё, нужно вешать бутсы на гвоздь...

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