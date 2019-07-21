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    Думбия может оказаться в одном из российских клубов

    Нападающий Сейду Думбия не входит в планы тренерского штаба «Жироны». В связи с этим футболист не поехал с командой на предсезонный сбор в Манчестер.

    По информации Diari de Girona, 31-летний ивуариец может этим летом уйти в «Генчлербирлиги» или один из российских клубов. Кто именно из представителей РПЛ интересуется игроком, издание не уточняет.

    • Контракт Думбия с «Жироной» рассчитан до 2021 года.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне форвард забил три гола в 22 матчах.
    • Ранее африканец выступал за московский ЦСКА.

    Источник: Diari de Girona

    Ежедневная каталонская газета. Основана в 1943 году. Аудитория в твиттере - 67,9 тысячи человек.

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +568

      ZAITZEFF2011 23 минуты назад

      Плохая статистика, возраст и лимит не дают ему особого шанса вернуться в РПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1517

      JTherry 39 минут назад

      скорее всего в интернат для престарелых - в "Крылышки"...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10095

      slavutiq70 40 минут назад

      ЦСКА наиболее возможный вариант,,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1225

      sobaka120982 47 минут назад

      А я думаю что именно в цска он и заиграет вновь, родные Сены помогают

      1
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      Рейтинг: +500

      FCZenit is Ivanovo 1 час назад

      Приезжай, будеш вместе с Чаловым в пас играть, а то ЦСКА чето без тебя не блещет пока что

      1
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    • ...
      Рейтинг: +659

      Boeung777 1 час назад

      Кроме ЦСКА так нигде и не блеснул. Кстати, именно ЦСКА он сейчас и не помешал бы. Но скорей всего, он сейчас совсем не в форме, если даже Жироне не нужен.

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