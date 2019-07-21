Думбия может оказаться в одном из российских клубов

Плохая статистика, возраст и лимит не дают ему особого шанса вернуться в РПЛ.
Нападающий Сейду Думбия не входит в планы тренерского штаба «Жироны». В связи с этим футболист не поехал с командой на предсезонный сбор в Манчестер.
По информации Diari de Girona, 31-летний ивуариец может этим летом уйти в «Генчлербирлиги» или один из российских клубов. Кто именно из представителей РПЛ интересуется игроком, издание не уточняет.
- Контракт Думбия с «Жироной» рассчитан до 2021 года.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне форвард забил три гола в 22 матчах.
- Ранее африканец выступал за московский ЦСКА.
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