Думбия может оказаться в одном из российских клубов

Нападающий Сейду Думбия не входит в планы тренерского штаба «Жироны». В связи с этим футболист не поехал с командой на предсезонный сбор в Манчестер.

По информации Diari de Girona, 31-летний ивуариец может этим летом уйти в «Генчлербирлиги» или один из российских клубов. Кто именно из представителей РПЛ интересуется игроком, издание не уточняет.