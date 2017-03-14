Бони: «Просто не понимаю, зачем я вообще приехал в «Сток Сити»

Нападающий Вильфрид Бони выразил разочарование в связи со своим переходом в «Сток Сити», посетовав на отсутствие должного количества предоставляемого игрового времени. Ивуарийский нападающий, присоединившийся к «гончарам» на правах аренды из «Манчестер Сити», в последний раз выходил на поле 27 декабря минувшего года в матче с «Ливерпулем».

«Я хочу знать, почему не играю. Тебе говорят о том, что все в порядке, но в итоге ты не выходишь на поле, и это действительно сводит с ума. Тренер говорит, что мне нужно быть терпеливым, но чего мне ожидать? Иногда я просто не понимаю, зачем я вообще сюда приехал», – подчеркнул форвард.

В нынешнем сезоне Бони провел за «Сток Сити» в АПЛ 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.