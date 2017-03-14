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    Бони: «Просто не понимаю, зачем я вообще приехал в «Сток Сити»

    Нападающий Вильфрид Бони выразил разочарование в связи со своим переходом в «Сток Сити», посетовав на отсутствие должного количества предоставляемого игрового времени. Ивуарийский нападающий, присоединившийся к «гончарам» на правах аренды из «Манчестер Сити», в последний раз выходил на поле 27 декабря минувшего года в матче с «Ливерпулем».

    «Я хочу знать, почему не играю. Тебе говорят о том, что все в порядке, но в итоге ты не выходишь на поле, и это действительно сводит с ума. Тренер говорит, что мне нужно быть терпеливым, но чего мне ожидать? Иногда я просто не понимаю, зачем я вообще сюда приехал», – подчеркнул форвард.

    В нынешнем сезоне Бони провел за «Сток Сити» в АПЛ 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

    Источник: Mirror.co.uk

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    14.03.2017 19:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 14 марта 2017, 19:05

      кто мне скажет,когда ивуарийский центрфорвард Вилфрид Бони поменял гражданство и стал конголезским нападающим!!!)))ну ребят,хорош всякий шлак курить!!!

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > KingRey21 14 марта 2017, 19:08

      ооо,уже исправили,теперь Хакима Зийеха осталось признать марокканским,а не алжирским футболистом и перестать обзывать его Заичем!!!))

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