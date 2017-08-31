«Верона» ведет переговоры с «Манчестер Сити» по Бони

Нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони может продолжить карьеру в Италии. Местный отдел Sky Sports сообщил о том, что «Верона» ведет переговоры с английским клубом по 28-летнему форварду. О деталях возможной сделки не сообщается.

Бони стал игроком «горожан» в январе 2015 года, перейдя из «Сонуси» за 32,3 миллиона евро. Минувший сезон игрок провел в «Сток Сити» на правах аренды. В 11-ти матчах он забил два мяча. Портал Transfermakrt оценивает форварда сборной Кот-д'Ивуара в 25 миллионов евро.

В июле «Бомбардир» писал об интересе «Вероны» к защитнику «Арсенала» Карлу Дженкинсону.