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    Бывший нападающий «Манчестер Сити» Бони может перейти в клуб РПЛ

    Форвард Вильфрид Бони может перейти в клуб РПЛ. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента. Последним клубом, за который он выступал, был катарский «Аль-Араби» (аренда), права на игрока принадлежали «Суонси».

    «Вильфрид сейчас находится на тренировочных сборах вместе со сборной Кот-д'Ивуара, которая готовится к Кубку африканских наций.

    Его контракт со «Суонси» истек, так что мы занимаемся поиском новой команды. Чемпионат России нам очень интересен: тут есть сильные клубы, которые выступают в европейских турнирах. Вполне вероятно, Вильфрид продолжит карьеру в российском чемпионате. Это было бы интересно», – сказал представитель агентства Evol Sport, которое занимается делами Бони.

    • С 2013 по 2019 год Бони играл в Англии – за «Суонси», «Манчестер Сити» и «Сток Сити».
    • За «Аль-Араби» он выступал с января 2019 года. Бони провел за клуб семь матчей и забил пять голов.

    Источник: РИА

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    Сегодня, 20:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +322

      Boeung777 5 минут назад

      Как-то в свое время его связывали со Спартаком. Неужели опять?

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