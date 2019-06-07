Бывший нападающий «Манчестер Сити» Бони может перейти в клуб РПЛ

Форвард Вильфрид Бони может перейти в клуб РПЛ. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента. Последним клубом, за который он выступал, был катарский «Аль-Араби» (аренда), права на игрока принадлежали «Суонси».

«Вильфрид сейчас находится на тренировочных сборах вместе со сборной Кот-д'Ивуара, которая готовится к Кубку африканских наций.

Его контракт со «Суонси» истек, так что мы занимаемся поиском новой команды. Чемпионат России нам очень интересен: тут есть сильные клубы, которые выступают в европейских турнирах. Вполне вероятно, Вильфрид продолжит карьеру в российском чемпионате. Это было бы интересно», – сказал представитель агентства Evol Sport, которое занимается делами Бони.