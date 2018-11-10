|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Суонси
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.01.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|29.12.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|26.12.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|22.12.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:2
|Суонси (Суонси)
|3'
|08.12.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:3
|Суонси (Суонси)
|28.11.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:4
|Норвич Сити (Норвич)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Суонси (Суонси)