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    Вильфрид Бони - статистика

    #2 | Нападающий
    Имя Вильфрид
    Фамилия Бони
    Состав Без клуба
    Родной город Бинжервиль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 декабря 1988 (34 года)
    Рост 182
    Вес 75
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Суонси 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.01.2019 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Суонси (Суонси)
    29.12.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    26.12.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    22.12.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Суонси (Суонси)
    3'
    08.12.2018 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:3 Суонси (Суонси)
    28.11.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    24.11.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:4 Норвич Сити (Норвич)
    10.11.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:1 Суонси (Суонси)
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