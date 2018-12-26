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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Астон Вилла
Суонси - Астон Вилла: обзор матча 26 декабря 2018
Суонси
26.12.2018, среда, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
65'
К. Хурихейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Астон Вилла
80'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
79'
65'
ГОЛ! 0:1!
К. Хурихейн
Пас отдал
А. Хаттон
Желтая карточка
К. Ноутон
53'
21'
Желтая карточка
Г. Уилэн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мюлдер
14
Робертс
3
ван дер Хоорн
20
Картер-Викерс
26
Ноутон
8
Фер
6
Гримес
4
Фултон
43
Целина
7
Джеймс
9
МакБарни
4-4-1-1
1
Нюланд
27
Эль-Мохамади
14
Бри
17
Честер
21
Хаттон
12
Уилэн
14
Хурихейн
11
Боласи
7
МакГинн
21
Эль-Гази
18
Абрахам
Остались в запасе
Суонси
Астон Вилла
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
31
Марк Банн
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Суонси - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
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