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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Суонси
Халл Сити - Суонси: обзор матча 22 декабря 2018
Халл Сити
22.12.2018, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 2
Завершен
Суонси
70'
Д. Боуэн
76'
Т. Элфик
80'
Д. Боуэн
3'
В. Бони
88'
Б. Целина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Суонси
88'
ГОЛ! 3:2!
Б. Целина
Пас отдал
Л. Фер
ГОЛ! 3:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
С. Кингсли
80'
ГОЛ! 2:1!
Т. Элфик
Пас отдал
К. Гросицки
76'
ГОЛ! 1:1!
Д. Боуэн
70'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
59'
59'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
6'
Желтая карточка
Л. Фер
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Бони
Пас отдал
Б. МакКэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
3-2-3-2
1
Маршалл
4
Элфик
3
Кингсли
6
Стюарт
3
Мазух
34
Кейн
11
Гросицки
18
Бэтти
36
Ирвин
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
4-1-1-1-3
1
Мюлдер
14
Робертс
28
Джон
3
ван дер Хоорн
6
Родон
8
Фер
6
Гримес
15
Раутледж
12
Дайер
19
МакКэй
2
Бони
Остались в запасе
Халл Сити
Суонси
25
Джордж Лонг
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Халл Сити - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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