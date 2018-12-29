Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Уиган Атлетик
Суонси - Уиган Атлетик: обзор матча 29 декабря 2018
Суонси
29.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
60'
Д. Берн (АГ)
81'
М. ван дер Хоорн
10'
Д. Гарнер (П)
34'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Уиган Атлетик
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
С. Морси
88'
Желтая карточка
К. Нейсмит
ГОЛ! 2:2!
М. ван дер Хоорн
Пас отдал
Б. Целина
81'
66'
Желтая карточка
Д. Берн
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Берн
60'
Желтая карточка
К. Ноутон
52'
42'
Желтая карточка
Р. Джеймс
Желтая карточка
М. Гримес
40'
34'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гарнер
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Гарнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
2-2-3-1
1
Мюлдер
20
Картер-Викерс
3
ван дер Хоорн
4
Фултон
6
Гримес
15
Раутледж
43
Целина
7
Джеймс
9
МакБарни
4-4-1-1
28
Уолтон
33
Берн
22
Данкли
4
Кипр
3
Нейсмит
8
Морси
24
Гибсон
33
Джеймс
8
Эванс
19
Мэсси
14
Гарнер
Остались в запасе
Суонси
Уиган Атлетик
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Уилл Григг
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Уилл Григг
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Суонси - Уиган Атлетик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Уиган Атлетик
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+