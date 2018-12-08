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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Суонси
Брентфорд - Суонси: обзор матча 08 декабря 2018
Брентфорд
08.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 3
Завершен
Суонси
45'
О. Уоткинс
69'
С. Бенрахма
1'
У. Раутледж
22'
К. Мефам (АГ)
27'
Л. Фер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Суонси
84'
Желтая карточка
К. Робертс
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
84'
80'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
ГОЛ! 2:3!
С. Бенрахма
69'
ГОЛ! 1:3!
О. Уоткинс
45'
27'
ГОЛ! 0:3!
Л. Фер
Пас отдал
О. МакБарни
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
К. Мефам
1'
ГОЛ! 0:1!
У. Раутледж
Пас отдал
Б. МакКэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
28
Мозес Одубайо
ПЗ
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-3-3
25
Бентли
3
Генри
2
Мефам
15
Конса
3
Дальсгаард
16
МакИкран
23
Йеннарис
14
Сойерс
10
Бенрахма
11
Уоткинс
11
Мопе
4-1-1-1-3
1
Мюлдер
26
Ноутон
13
Ольссон
6
Родон
3
ван дер Хоорн
8
Фер
6
Гримес
15
Раутледж
9
МакБарни
19
МакКэй
12
Дайер
Остались в запасе
Брентфорд
Суонси
7
Серхи Каньос
ПВ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
43
Берсант Целина
АП
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Брентфорд - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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