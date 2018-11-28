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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Вест Бромвич
Суонси - Вест Бромвич: обзор матча 28 ноября 2018
Суонси
28.11.2018, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
10'
О. МакБарни
13'
К. Доусон
44'
А. Хегази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Вест Бромвич
Желтая карточка
Д. Родон
90'
+4
Желтая карточка
Д. Джеймс
69'
44'
ГОЛ! 1:2!
А. Хегази
Пас отдал
М. Филлипс
13'
ГОЛ! 1:1!
К. Доусон
Пас отдал
М. Филлипс
ГОЛ! 1:0!
О. МакБарни
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Мюлдер
3
ван дер Хоорн
6
Родон
20
Картер-Викерс
13
Ольссон
8
Фер
14
Робертс
6
Гримес
43
Целина
7
Джеймс
9
МакБарни
4-1-3-2
26
Джонстон
4
Адарабиойо
15
Доусон
3
Гиббс
26
Хегази
8
Ливермор
25
Филлипс
7
Моррисон
11
Барнс
16
Родригес
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Суонси
Вест Бромвич
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Суонси - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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