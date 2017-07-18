«Суонси» хочет вернуть Бони из «Манчестер Сити»

Руководство «Суонси Сити» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Вильфриду Бони. Об этом сообщает Foot Mercato.

Ивуариец выступал за «лебедей» с июля 2013 года по январь 2015. «Сити» заплатил за трансфер 32,5 миллиона фунтов. Минувший сезон 28-летний игрок провел в «Сток Сити» на правах аренды и забил два гола в 11 матчах всех турниров. Бони также интересуется «Марсель».

Ранее команду Хосепа Гвардиолы покинул форвард Нолито. «Бомбардир» также писал о возможном уходе Серхио Агуэро.