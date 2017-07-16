Источник: «Челси» интересуется Агуэро, Гвардиола готов отпустить аргентинца

время летит ппц, уже Куну 29...............
Только вот не давно переходил в сити будучи молодым талантом..
Руководство «Челси» рассматривает вариант приобретения нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Об этом сообщил работник испанского издания AS Ману Сайнц. Согласно источнику, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не против трансфера.
В прошедшем сезоне Агуэро забил 33 гола и отдал семь результативных передач в 45 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро. В июне 29-летний игрок заявил о желании остаться в «Сити», несмотря на интерес «МЮ» и «ПСЖ».
Ранее появилась информация о том, что нападающий Диего Коста покинет «Челси». Сегодня «Бомбардир» писал о том, что форвард Лоик Реми не входит в планы клуба.