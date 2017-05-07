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    Моуринью хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» Агуэро

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, в услугах 28-летнего аргентинца лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который видит в футболисте замену травмированному форварду Златану Ибрагимовичу.

    По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 55 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2019 года.

    В нынешнем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 28 матчей, в которых записал на свой счет 18 голов и одну результативную передачу.

    Источник: Goal.com

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    07.05.2017 19:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 8 мая 2017, 11:53

      Было бы неплохо! А что, когда то аргентинец Карлос Тевес перешёл из МЮ в МС, так почему бы сейчас очередному аргентинцу не перейти из МС в МЮ )

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 мая 2017, 19:35

      Как очень неплохой вариант, ему давно пора сменить обстановку. МЮ будет очень полезен.

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