Моуринью хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, в услугах 28-летнего аргентинца лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который видит в футболисте замену травмированному форварду Златану Ибрагимовичу.

По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 55 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2019 года.

В нынешнем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 28 матчей, в которых записал на свой счет 18 голов и одну результативную передачу.