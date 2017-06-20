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    Агуэро заявил, что остается в «Манчестер Сити»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что намерен до конца отработать свой контракт с «горожанами». Действующее соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до июня 2019 года.

    Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

    «У меня все еще есть два года по договору с «Манчестер Сити». Здесь я чувствую себя очень счастливым и знаю, что буду выполнять свой контракт и останусь в команде до его истечения.

    «Я не думал о том, где продолжу карьеру. Просто хочу сосредоточиться на работе здесь», – сказа Агуэро.

    В прошедшем сезоне форвард провел 45 поединков, записав на свой счет 33 гола и шесть результативных передач.

    Источник: Skysports

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    20.06.2017 23:56
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