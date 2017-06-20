Агуэро заявил, что остается в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что намерен до конца отработать свой контракт с «горожанами». Действующее соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до июня 2019 года.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

«У меня все еще есть два года по договору с «Манчестер Сити». Здесь я чувствую себя очень счастливым и знаю, что буду выполнять свой контракт и останусь в команде до его истечения.

«Я не думал о том, где продолжу карьеру. Просто хочу сосредоточиться на работе здесь», – сказа Агуэро.

В прошедшем сезоне форвард провел 45 поединков, записав на свой счет 33 гола и шесть результативных передач.