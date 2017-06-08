«Милан» начал переговоры о переходе Диего Косты

Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в «Милане». По информации источника, руководство красно-черных уже провело встречу с агентом 28-летнего испанца, на которой был обсужден трансфер футболиста.

Ранее сообщалось, что форвард намерен покинуть лондонский клуб из-за плохих отношений с главным тренером Антонио Конте.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Коста провел 35 матчей, в которых забил 20 голов и сделал семь результативных передач.