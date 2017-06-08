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    «Милан» начал переговоры о переходе Диего Косты

    Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в «Милане». По информации источника, руководство красно-черных уже провело встречу с агентом 28-летнего испанца, на которой был обсужден трансфер футболиста.

    Ранее сообщалось, что форвард намерен покинуть лондонский клуб из-за плохих отношений с главным тренером Антонио Конте.

    В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Коста провел 35 матчей, в которых забил 20 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Skysports

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    08.06.2017 16:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 9 июня 2017, 19:09

      Обемиянг-Коста, хорошая связка бы была=)

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      Рейтинг: +32

      milanium 8 июня 2017, 19:10

      Была бы хорошей покупкой

      0
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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 8 июня 2017, 18:02

      Уедет в Китай

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 17:08

      Ну и латно ! Вторая часть сезона у Косты явно не задалась ! А Челси и без него нормально вырулил .

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