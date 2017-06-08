Коста покинет «Челси» из-за плохих отношений с Конте

Нападающий «Челси» Диего Коста готов покинуть Лондон из-за плохих отношений с главным тренером команды Антонио Конте.

«В этом сезоне мои отношения с Конте были достаточно плохими. Он четко дал мне понять, что не нуждается в моих услугах.

Похоже, что по его мнению, я был настолько плох, что в «Челси» больше не найдется места для меня. Сейчас я все еще игрок «Челси», у меня контракт, но тренер работать со мной не хочет.

Я вынужден искать себе новый клуб для продолжения карьеры», – сказал Коста.

В прошедшем сезоне 28-летний футболист провел 35 матчей в Премьер-лиге, забив в них 20 голов и сделав семь результативных передач.