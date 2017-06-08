Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коста покинет «Челси» из-за плохих отношений с Конте

    Нападающий «Челси» Диего Коста готов покинуть Лондон из-за плохих отношений с главным тренером команды Антонио Конте.

    «В этом сезоне мои отношения с Конте были достаточно плохими. Он четко дал мне понять, что не нуждается в моих услугах.

    Похоже, что по его мнению, я был настолько плох, что в «Челси» больше не найдется места для меня. Сейчас я все еще игрок «Челси», у меня контракт, но тренер работать со мной не хочет.

    Я вынужден искать себе новый клуб для продолжения карьеры», – сказал Коста.

    В прошедшем сезоне 28-летний футболист провел 35 матчей в Премьер-лиге, забив в них 20 голов и сделав семь результативных передач.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2017 09:04
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 9 июня 2017, 06:28

      Просто коста слишком приборзел и возомнил себя чуть-ли не богом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      bakha23 8 июня 2017, 20:12

      Главное что бы место него хорошего нападающего купили и будет норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 8 июня 2017, 11:47

      В московском "Арарате" можно продолжить карьеру. Там сейчас набирается звёздная команда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 8 июня 2017, 11:38

      А Абрамович в курсе , ведь насколько я помню , именно он заблокировал трансфер Косты в Китай ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +149

      Sarco999 > life85 8 июня 2017, 13:32

      Конечно в курсе , конечно заблокировал , он же не мог продать лучшего нападающего ,в разгар чемпионата , когда велась активная борьба за трофей , это могло внести раздор в коллектив.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Leeds1023 8 июня 2017, 11:03

      С мудаками никто работать не хочет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 8 июня 2017, 09:56

      Конте знает что делает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 8 июня 2017, 09:24

      Дорогой Диего! У нас ты получишь самый радушный прием. Гарантируем место в основном составе.. ну если, конечно, выиграешь конкуренцию у Промеса )) Вэлкам!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 > oyabun 8 июня 2017, 09:58

      Ни в коем случае! Никаких "вэлкам"! Ещё Моур должен был гнать цыгана в три шеи, глядишь, до сих пор тренировал бы "пенсов", и Азарка бы присмирел после истории с докторшей. А так Коста будет нервы Каррере трепать. На фиг, на фиг!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      Sarco999 8 июня 2017, 09:13

      Он был очень хорош в первой половине сезона , но после истории с Китаем его будто подменили , да и он ещё в начале сезона хотел уйти , так что не ему жаловаться , хотя он хороший форвард и его не плохо было сохранить , не смотря на покупку другого форфорда , впереди ЛЧ.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11