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    • «Покажу сиськи и дам бесплатную подписку на мой OnlyFans»: секс-символ женского бокса мотивирует «Лидс» не вылететь из АПЛ

    «Покажу сиськи и дам бесплатную подписку на мой OnlyFans»: секс-символ женского бокса мотивирует «Лидс» не вылететь из АПЛ

    Австралийская боксерша Эбани Бриджес обратилась к футболистам «Лидса», за который болеет много лет.

    Она дала мотивацию игрокам избежать вылета в Чемпионшип, пообещав им кое-что пикантное.

    «Эй, ребята! Если вы не вылетите, я зайду к вам в раздевалку, задеру футболку и покажу свои сиськи!

    Я расцелую вас всех! Сделаю что угодно. Предоставлю вам бесплатную подписку на мои фотки на OnlyFans.

    Пожалуйста, «Лидс», не вылетай! Не разочаровывай меня, черт возьми!« – сказала Бриджес в интервью Talksport.

    Ее называют секс-символом женского бокса. Эффектная спортсменка часто приходила на взвешивание полуголой, и за этим шоу следили во всем мире.

    «Лидс» занимает 18-е место в таблице АПЛ за тур до конца чемпионата. «Эвертон» опережает их на два очка.

    «Лидс» в заключительном туре дома сыграет с «Тоттенхэмом» (28 мая, 18:30 мск), параллельно «Эвертон» также на своем поле встретится с «Борнмутом».

    Как обстоят дела в борьбе за выживание в Англии и не только, можно узнать в материале «Бомбардира».

    А пока посмотрим, насколько сильна мотивация от Эбани Бриджес для аутсайдера АПЛ.

    Фото: соцсети Эбани Бриджес

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    Источник: Talksport

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    Сегодня, 17:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2214

      Bozigit 26 минут назад

      Моя любимая рублика ))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +190

      JIEGEHDA 1 час назад

      Да . С таким баблом которое получают в АПЛ можно таких как она каждый день перебонькать да ещё и подписки оформлять каждые полчаса

      2
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      Рейтинг: +18

      за спартак топим 1 час назад

      Безплатно можно глянуть... Удивила бл..

      0
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      Рейтинг: +374

      заткнитемнерот 2 часа назад

      Похоже Лидс плохо кончит в этом сезоне

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      Рейтинг: +9079

      vladik12 > заткнитемнерот 2 часа назад

      Или хорошо, но вылетит.

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