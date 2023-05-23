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  • «Покажу сиськи и дам бесплатную подписку на мой OnlyFans»: секс-символ женского бокса мотивирует «Лидс» не вылететь из АПЛ

«Покажу сиськи и дам бесплатную подписку на мой OnlyFans»: секс-символ женского бокса мотивирует «Лидс» не вылететь из АПЛ

23 мая 2023, 17:50
5

Австралийская боксерша Эбани Бриджес обратилась к футболистам «Лидса», за который болеет много лет.

Она дала мотивацию игрокам избежать вылета в Чемпионшип, пообещав им кое-что пикантное.

«Эй, ребята! Если вы не вылетите, я зайду к вам в раздевалку, задеру футболку и покажу свои сиськи!

Я расцелую вас всех! Сделаю что угодно. Предоставлю вам бесплатную подписку на мои фотки на OnlyFans.

Пожалуйста, «Лидс», не вылетай! Не разочаровывай меня, черт возьми!« – сказала Бриджес в интервью Talksport.

Ее называют секс-символом женского бокса. Эффектная спортсменка часто приходила на взвешивание полуголой, и за этим шоу следили во всем мире.

«Лидс» занимает 18-е место в таблице АПЛ за тур до конца чемпионата. «Эвертон» опережает их на два очка.

«Лидс» в заключительном туре дома сыграет с «Тоттенхэмом» (28 мая, 18:30 мск), параллельно «Эвертон» также на своем поле встретится с «Борнмутом».

Как обстоят дела в борьбе за выживание в Англии и не только, можно узнать в материале «Бомбардира».

А пока посмотрим, насколько сильна мотивация от Эбани Бриджес для аутсайдера АПЛ.

Фото: соцсети Эбани Бриджес

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Источник: Talksport
Англия. Премьер-лига Лидс
Комментарии (5)
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заткнитемнерот
1684856793
Похоже Лидс плохо кончит в этом сезоне
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за спартак топим
1684858620
Безплатно можно глянуть... Удивила бл..
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JIEGEHDA
1684859223
Да . С таким баблом которое получают в АПЛ можно таких как она каждый день перебонькать да ещё и подписки оформлять каждые полчаса
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Bozigit
1684863537
Моя любимая рублика ))))))))))))))
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