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  • Как дела в борьбе за выживание в разных лигах: из РПЛ вылетели «Торпедо» и «Химки», из АПЛ – любимый клуб премьер-министра Великобритании

Как дела в борьбе за выживание в разных лигах: из РПЛ вылетели «Торпедо» и «Химки», из АПЛ – любимый клуб премьер-министра Великобритании

24 мая 2023, 01:30
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Сезон постепенно подходит к концу. В РПЛ, АПЛ, Серии А, Примере уже есть чемпионы. Столько же внимания и интереса привлекают гонки за выживание в различных странах. Где-то уже определились вылетевшие, где-то борьба только обостряется.

РПЛ: «Торпедо» и «Химки» уже вылетели

«Торпедо». На сезон заглянуло в РПЛ и сразу же вернулось в Первую лигу. Не помогли ни Илья Геркус, ни назначение Пепа Клотета, ни новички. Сейчас у команды шесть поражений подряд. Теоретический максимум – подняться на предпоследнюю строчку. Но для этого нужно побеждать «Оренбург» и «Локомотив» и ждать двух поражений от «Химок».

«Химки». Были три года подряд в РПЛ, подписали Андрея Талалаева для реализации долгосрочного проекта, но вылетели.

Из интересного в чемпионате России – борьба за стыки. Туда могут отправиться сразу четыре команды – «Урал», «Крылья Советов», «Факел» и «Пари НН».

АПЛ: уже вылетела одна команда, за нее болеет премьер-министр Великобритании

«Саутгемптона» не будет в АПЛ-2022/23. Клуб часто ошибался в этом сезоне, много проигрывал и вылетел в Чемпионшип впервые с 2012 года. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак точно расстроен: это его любимая футбольная команда.

Зато за тур до конца сезона АПЛ не определены две других вылетающие команды. Пока в зоне вылета «Лестер» и «Лидс». При определенных обстоятельствах в Чемпионшип еще может отправиться «Эвертон».

Примера: очень плотная борьба за сохранение места в лиге

• За три тура до конца сезона ясно, что вылетело только «Эльче». Команда провела три сезона в турнире, а теперь опустится в Сегунду.

Есть два места для других вылетающих команд – и огромное число команд, которые не хотят этого допустить, но могут. Прямо сейчас в зоне риска «Хетафе» и «Эспаньол». При определенных обстоятельствах на понижение могут уйти «Вальядолид», «Кадис», «Сельта», «Альмерия», «Валенсия» и «Мальорка».

Бундеслига: минус команда, которой руководил бывший тренер «Динамо»

• Во вторую Бундеслигу уже точно улетела «Герта». Этот клуб владельцы совсем недавно пичкали десятками миллионов евро и мечтали создать проект «топ-команда из большого города». В итоге падение в этом сезоне началось вместе с Сандро Шварцем, а закончилось уже при другом тренере.

В чемпионате Германии за тур до конца осталось две интриги в нижней части таблицы: кто вылетит и кто попадет в стыки. Главный кандидат на прямой вылет – «Шальке». Главный кандидат на стыки – «Бохум».

Все еще может вылететь «Штутгарт». Шансы попасть в стыки сохраняет «Аугсбург».

Серия А: уже известны две вылетевшие команды

«Сампдория» в жестком кризисе: у клуба огромные долги, действующее руководство ищет покупателей. Все это спровоцировало резкое ухудшение формы и вылет команды в Серию В.

«Кремонезе» не закрепился в вышке и тоже вылетел. Клуб трогательно поблагодарил фанатов за поддержку: «На поле, которое всегда остается верховным судьей, сегодня определилось, что мы математически вылетели в Серию В и что, соответственно, не соответствовали уровню Серии А в этом сезоне. Кто точно соответствовал, так это наши болельщики, вся Кремона, с их страстью, поддержкой, их интеллигентностью и порядочностью. Вот почему, думая о них даже больше, чем о самих себе, становится так грустно от исхода этого чемпионата».

За два тура до конца сезона еще одно место в зоне вылета занимает «Верона». Чисто теоретически шансы на вылет остаются у «Специи» и «Лечче».

Лига 1: осталось определить еще одну вылетающую команду

• В Лигу 2 уже вылетели «Анже», «Аяччо» и «Труа».

Два тура до конца: в зоне вылета стоит «Нант». Он поборется с «Осером» за со спасение.

Фото на плашке: официальный сайт «Химок»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Европа
Комментарии (8)
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Ziklop
1684838854
Родина московская в стыках будет играть? Аланию говорят не пустят.
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alex1951
1684852348
Се ля ви,как говорится... Химки нахимичили,а Торпедо все свои торпеды веером - все почему то мимо))).....Валентин Иванов в гробу бы перевернулся...Нету приеёмственности,а клуб с такими традициями....вылететь легко,а вот взад,это еще вопрос!
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diamondfan
1684858777
Так кто в стыки попадает?
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Bozigit
1684862380
Лучше бы вылетела вместе с премьер министром
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Январь 59
1684865694
Ещё год назад все злорадно говорил, что Шальке04 и без Газпромовских денег найдет спонсоров и им ничего не грозит. Однако недемократический газ( вернее его отсутствие) сделал своё грязное дело, а американский СПГ не стал спасать тонущий клуб. Вот вам и очередной ответ на вопрос: " А куда денутся спонсоры? ". А никуда не денутся, Америка обложит всех своими санкциями и на этом тушите свет.
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mutabor0992
1684867274
А я думал Сунак за Бомбейских бродяг фанатеет.А он... Глор!
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