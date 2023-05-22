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    • Чемпионская вечеринка «Сити»: Холанд с подругой в пижамах, жена Де Брюйне без лифчика и другие фото

    Чемпионская вечеринка «Сити»: Холанд с подругой в пижамах, жена Де Брюйне без лифчика и другие фото

    «Манчестер Сити» после матча 37-го тура АПЛ против «Челси» (1:0) провел чемпионскую вечеринку. Команда выиграла лигу третий раз подряд.

    Не все образы игроков и их спутниц были заурядными. Например, Эрлинг Холанд со своей подругой Изабель пришли в пижамах.

    Еще больше своим луком удивила жена полузащитника Кевина Де Брюйне Микеле Лакруа. Лифчик – не для нее.

    Спутница Фила Фодена Ребекка Кук блюдет клубные цвета.

    Полузащитник Родри приехал со своей Лаурой.

    Джон Стоунс завел свою подругу Оливию за ручку.

    Бернарду Силва с невестой Инс просто на хорошем настроении.

    Жена защитника Кайла Уокера Энни тоже на месте. Словно и не было мартовского скандала с походом игрока в бар, где он тряс членом перед посторонними девушками и целовался с ними.

    Супруга защитника Мануэля Аканджи Мелани решила идти впереди мужа.

    • «Манчестер Сити» выиграл 9-е чемпионство.
    • 5 из них – под руководством Хосепа Гвардиолы.
    • Впереди у «Сити» финалы Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (3 июня) и Лиги чемпионов против «Интера» (10 июня).

    Фото: The Sun, Manchester Evening News

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1356

      кaстрюлька 30 минут назад

      Полузащитник Родри приехал со своей ЛаХуДрой.

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      Рейтинг: +14574

      playsh 52 минуты назад

      Жена Де Брюйне напряжённая идёт,как по минному полю,не поднимая глаз,да и другие не лучше,всё глаза прячут.А вот у Холанда девочка хороша,открытая улыбка радует окружающих.
      Ну,а теперь поговорим о футболе,что-ли...

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