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  • Чемпионская вечеринка «Сити»: Холанд с подругой в пижамах, жена Де Брюйне без лифчика и другие фото

Чемпионская вечеринка «Сити»: Холанд с подругой в пижамах, жена Де Брюйне без лифчика и другие фото

22 мая 2023, 13:47
5

«Манчестер Сити» после матча 37-го тура АПЛ против «Челси» (1:0) провел чемпионскую вечеринку. Команда выиграла лигу третий раз подряд.

Не все образы игроков и их спутниц были заурядными. Например, Эрлинг Холанд со своей подругой Изабель пришли в пижамах.

Еще больше своим луком удивила жена полузащитника Кевина Де Брюйне Микеле Лакруа. Лифчик – не для нее.

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Спутница Фила Фодена Ребекка Кук блюдет клубные цвета.

Полузащитник Родри приехал со своей Лаурой.

Джон Стоунс завел свою подругу Оливию за ручку.

Бернарду Силва с невестой Инс просто на хорошем настроении.

Жена защитника Кайла Уокера Энни тоже на месте. Словно и не было мартовского скандала с походом игрока в бар, где он тряс членом перед посторонними девушками и целовался с ними.

Супруга защитника Мануэля Аканджи Мелани решила идти впереди мужа.

  • «Манчестер Сити» выиграл 9-е чемпионство.
  • 5 из них – под руководством Хосепа Гвардиолы.
  • Впереди у «Сити» финалы Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (3 июня) и Лиги чемпионов против «Интера» (10 июня).

Фото: The Sun, Manchester Evening News

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Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Манчестер Сити Де Брюйне Кевин Холанд Эрлинг
Комментарии (5)
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Plyash
1684755884
Жена Де Брюйне напряжённая идёт,как по минному полю,не поднимая глаз,да и другие не лучше,всё глаза прячут.А вот у Холанда девочка хороша,открытая улыбка радует окружающих. Ну,а теперь поговорим о футболе,что-ли...
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Bozigit
1684762820
Ура). Моя любимая рублика )))
Ответить
jek718875
1684781159
А говорят гейропа, в МС все нормальные
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jet andy
1684833972
Жена КДБ выглядит как дешевая профурсетка.
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oyabun
1684867917
Чисто внешне у Бернарду Силвы девушка Инс понравилась больше всех.
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