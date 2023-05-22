Чемпионская вечеринка «Сити»: Холанд с подругой в пижамах, жена Де Брюйне без лифчика и другие фото

Полузащитник Родри приехал со своей ЛаХуДрой.
«Манчестер Сити» после матча 37-го тура АПЛ против «Челси» (1:0) провел чемпионскую вечеринку. Команда выиграла лигу третий раз подряд.
Не все образы игроков и их спутниц были заурядными. Например, Эрлинг Холанд со своей подругой Изабель пришли в пижамах.
Еще больше своим луком удивила жена полузащитника Кевина Де Брюйне Микеле Лакруа. Лифчик – не для нее.
Спутница Фила Фодена Ребекка Кук блюдет клубные цвета.
Полузащитник Родри приехал со своей Лаурой.
Джон Стоунс завел свою подругу Оливию за ручку.
Бернарду Силва с невестой Инс просто на хорошем настроении.
Жена защитника Кайла Уокера Энни тоже на месте. Словно и не было мартовского скандала с походом игрока в бар, где он тряс членом перед посторонними девушками и целовался с ними.
Супруга защитника Мануэля Аканджи Мелани решила идти впереди мужа.
- «Манчестер Сити» выиграл 9-е чемпионство.
- 5 из них – под руководством Хосепа Гвардиолы.
- Впереди у «Сити» финалы Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (3 июня) и Лиги чемпионов против «Интера» (10 июня).
Фото: The Sun, Manchester Evening News