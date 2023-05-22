Чемпионская вечеринка «Сити»: Холанд с подругой в пижамах, жена Де Брюйне без лифчика и другие фото

«Манчестер Сити» после матча 37-го тура АПЛ против «Челси» (1:0) провел чемпионскую вечеринку. Команда выиграла лигу третий раз подряд.

Не все образы игроков и их спутниц были заурядными. Например, Эрлинг Холанд со своей подругой Изабель пришли в пижамах.

Еще больше своим луком удивила жена полузащитника Кевина Де Брюйне Микеле Лакруа. Лифчик – не для нее.

Специальный бонус в 17000₽ для новых клиентов перед финалом ЛЧ!

Спутница Фила Фодена Ребекка Кук блюдет клубные цвета.

Полузащитник Родри приехал со своей Лаурой.

Джон Стоунс завел свою подругу Оливию за ручку.

Бернарду Силва с невестой Инс просто на хорошем настроении.

Жена защитника Кайла Уокера Энни тоже на месте. Словно и не было мартовского скандала с походом игрока в бар, где он тряс членом перед посторонними девушками и целовался с ними.

Супруга защитника Мануэля Аканджи Мелани решила идти впереди мужа.

«Манчестер Сити» выиграл 9-е чемпионство.

5 из них – под руководством Хосепа Гвардиолы.

Впереди у «Сити» финалы Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (3 июня) и Лиги чемпионов против «Интера» (10 июня).

Фото: The Sun, Manchester Evening News

Специальный бонус в 17000₽ для новых клиентов перед финалом ЛЧ!

«Покажу сиськи и дам бесплатную подписку на мой OnlyFans»: секс-символ женского бокса мотивирует «Лидc» не вылететь из АПЛ

«Лифчики не ношу»: российская теннисистка Софья Жук рассказала об увеличении груди

Джорджина выложила откровенные фото в купальнике

Самая горячая болельщица ЧМ-2022 показала пышные ягодицы крупным планом

Ванда Нара выложила новые эротические фото

Экс-жена Кокорина сфотографировалась на пляже в топе без лифчика