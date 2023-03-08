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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Женатый Уокер посетил бар после игры с «Ньюкаслом». Там он показывал окружающим член, трогал и целовал женщин

    Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер посетил бар через сутки после матча АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

    Там женатый игрок проводил в компании неизвестных женщин. С ними он целовался и обнимался. Во время веселья футболист снимал штаны и показывал окружающим свой член.

    Сообщается, что Уокер был пьян. Все происходило в заведении Манчестера. Футболист может получить до двух лет тюрьмы за непристойное поведение.

    В 2020 году Уокер был пойман на нарушении карантина во время пандемии коронавируса. Вместо изоляции он вызывал к себе двух проституток, с которыми в течение четырех часов занимался сексом.

    • У Уокера 4 ребенка.
    • Жена игрока Энни в заведении не была замечена.
    • После игры с «Ньюкаслом» у «Манчестер Сити» были 2 выходных.

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    Источник: The Sun

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    08.03.2023 09:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 9 марта, 15:36

      Куда мы катимся. Спортивный блок. А здесь пенисы))))

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 9 марта, 15:36

      Круто браво))) Даже два поста посветили этому событию)))

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      Рейтинг: +988

      опус 2 9 марта, 06:03

      А что он женатый,это принципиально ?

      0
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      Рейтинг: +67528

      portero 8 марта, 12:26

      Когда закончит играть на него в суд подадут, по этому эпизоду....

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      Рейтинг: +4076

      raritet 8 марта, 11:18

      А я думаю, что это команда Гвардиолы идет так себе : ни шатко, ни валко. Многим просто не до этой самой игры, когда есть бары, алкоголь и женщины....

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 8 марта, 10:24

      Бомбардир , как истинный борец за нравственность футболистов, опять выложил "желтизну".
      Днище.

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      Рейтинг: +872

      3meeeD > Алексей З 8 марта, 12:04

      Ну какая это желтизна,когда есть все факты.
      То ,что постоянные новости о личных жизнях,сплетня и оффтопов.Бомбардир попросту, с каждым днем отталкивает посещать сайт.

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