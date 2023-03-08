Женатый Уокер посетил бар после игры с «Ньюкаслом». Там он показывал окружающим член, трогал и целовал женщин

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер посетил бар через сутки после матча АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).
Там женатый игрок проводил в компании неизвестных женщин. С ними он целовался и обнимался. Во время веселья футболист снимал штаны и показывал окружающим свой член.
Сообщается, что Уокер был пьян. Все происходило в заведении Манчестера. Футболист может получить до двух лет тюрьмы за непристойное поведение.
В 2020 году Уокер был пойман на нарушении карантина во время пандемии коронавируса. Вместо изоляции он вызывал к себе двух проституток, с которыми в течение четырех часов занимался сексом.
- У Уокера 4 ребенка.
- Жена игрока Энни в заведении не была замечена.
- После игры с «Ньюкаслом» у «Манчестер Сити» были 2 выходных.
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Источник: The Sun