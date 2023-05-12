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    • «Лифчики не ношу»: российская теннисистка Софья Жук рассказала об увеличении груди

    «Лифчики не ношу»: российская теннисистка Софья Жук рассказала об увеличении груди

    11 мая на Sports.ru вышло интервью с российской теннисисткой Софьей Жук. В юности она подавала надежды, но забросила теннис в 19 и ушла в бизнес. Полный рассказ о ней вы можете прочитать, перейдя по ссылке. Одна из деталей о сегодняшней Софье – она сделала грудь.

    Про это она рассказывала:

    «Честно, история началась с того, что мне как-то под утро приснилось, что я в каком-то корсете и у меня сделаны большие сиськи, так что этот корсет на мне смотрится просто бомбически. И я проснулась с этой мыслью и тут же ткнула мужа локтем. Он удивился, что я его бужу в такое время: «Чего?» – «Хочу сиськи». – «Да делай что хочешь, поспать только дай».

    Я в то же утро записалась на консультацию, она была в пятницу, на ней сразу же назначили операцию на утро понедельника. Мы заплатили кэшем, поэтому операцию поставили сразу. Тут 90 процентов девочек делают сиськи в кредит – тогда ее ставят через несколько месяцев, чтобы ты какую-то часть уже выплатила. А мы все сразу оплатили».

    Вот еще слова Софьи:

    «Искусственная грудь не такая эластичная? Это зависит от врача и от имплантов. Я очень благодарна своему врачу, потому что мне грудь очень придала уверенности. Я стала носить наряды, которые красиво смотрятся именно с большой грудью. И шрамов не видно вообще, даже если смотреть на грудь снизу, потому что она опустилась и полностью скрыла шрамы. Швы тоже рассосались сами.

    У меня 10-12 комплектов белья. В жизни я лифчики не ношу, то есть комплекты у меня только для съемок. Ну реально неудобно! И очень много есть одежды красивой с вырезами и разрезами, под которую лифчики не надевают. Хотя американки так делают. Я смотрю на них и думаю: ну вообще».

    Фото: соцсети Софьи Жук

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.05.2023 21:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +713

      SanInstructor 58 минут назад

      а в итоге шняга получилась...

      0
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      Рейтинг: +2166

      jek718875 2 часа назад

      Толи баба, толь мужик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      IceRain 3 часа назад

      Писец, совсем уже писать не о чем... (facepalm)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      Sergicious > IceRain 2 часа назад

      Скорее всего таким образом собрать больше аудиторию и читателей. Больше похоже на поведение всяких стримерш и инстаграмщиц, которые на показ могут что то выставлять. Абсолютно дешевое решение и неуместное. Уже моментами отходят от футбольных новостей)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21349

      derrik2000 3 часа назад

      ВСЕ заметки про бабцов, как я понял, тока с подачи бешеной башкирки.

      2
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