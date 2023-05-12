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  • «Лифчики не ношу»: российская теннисистка Софья Жук рассказала об увеличении груди

«Лифчики не ношу»: российская теннисистка Софья Жук рассказала об увеличении груди

12 мая 2023, 21:18
9

11 мая на Sports.ru вышло интервью с российской теннисисткой Софьей Жук. В юности она подавала надежды, но забросила теннис в 19 и ушла в бизнес. Полный рассказ о ней вы можете прочитать, перейдя по ссылке. Одна из деталей о сегодняшней Софье – она сделала грудь.

Про это она рассказывала:

«Честно, история началась с того, что мне как-то под утро приснилось, что я в каком-то корсете и у меня сделаны большие сиськи, так что этот корсет на мне смотрится просто бомбически. И я проснулась с этой мыслью и тут же ткнула мужа локтем. Он удивился, что я его бужу в такое время: «Чего?» – «Хочу сиськи». – «Да делай что хочешь, поспать только дай».

Я в то же утро записалась на консультацию, она была в пятницу, на ней сразу же назначили операцию на утро понедельника. Мы заплатили кэшем, поэтому операцию поставили сразу. Тут 90 процентов девочек делают сиськи в кредит – тогда ее ставят через несколько месяцев, чтобы ты какую-то часть уже выплатила. А мы все сразу оплатили».

Вот еще слова Софьи:

«Искусственная грудь не такая эластичная? Это зависит от врача и от имплантов. Я очень благодарна своему врачу, потому что мне грудь очень придала уверенности. Я стала носить наряды, которые красиво смотрятся именно с большой грудью. И шрамов не видно вообще, даже если смотреть на грудь снизу, потому что она опустилась и полностью скрыла шрамы. Швы тоже рассосались сами.

У меня 10-12 комплектов белья. В жизни я лифчики не ношу, то есть комплекты у меня только для съемок. Ну реально неудобно! И очень много есть одежды красивой с вырезами и разрезами, под которую лифчики не надевают. Хотя американки так делают. Я смотрю на них и думаю: ну вообще».

Решающие матчи ЛЧ в самом разгаре: предскажите исходы и сорвите куш!

Фото: соцсети Софьи Жук

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (9)
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derrik2000
1683915926
ВСЕ заметки про бабцов, как я понял, тока с подачи бешеной башкирки.
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IceRain
1683915928
Писец, совсем уже писать не о чем... (facepalm)
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jek718875
1683918581
Толи баба, толь мужик
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SanInstructor
1683923711
а в итоге шняга получилась...
Ответить
biber.ru
1683946820
Ну как натуральный газон можно сравнить с искусственным?!
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моэм
1683950210
Новость хоть с какого то боку могла бы стать футбольной , если бы их размер совпадал с размером футбольного мяча ....но и этого нет....тогда что она делает на футбольном сайте ?
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Tazo
1684079344
Откуда она теннисистка? Может была когда-то, сейчас светит только 5ой точкой
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nik55
1684389819
скоро будут писать какие трусы носят жены футболистов
Ответить
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