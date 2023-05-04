Экс-жена Кокорина сфотографировалась на пляже в топе без лифчика

Дарья Валитова опубликовала серию новых фотографий в социальной сети.

Бывшая жена Александра Кокорина сделала несколько снимков на пляже.

Она одета в короткий топ без лифчика и серые штаны.

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Фото: соцсети Дарьи Валитовой

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года.

В 2017-м у них родился сын Майкл.

В 2021-м они расстались. Валитова говорила, что они остались с футболистом с хороших отношениях.

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