Экс-жена Кокорина сфотографировалась на пляже в топе без лифчика

Дарья Валитова опубликовала серию новых фотографий в социальной сети.
Бывшая жена Александра Кокорина сделала несколько снимков на пляже.
Она одета в короткий топ без лифчика и серые штаны.
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Фото: соцсети Дарьи Валитовой
- Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года.
- В 2017-м у них родился сын Майкл.
- В 2021-м они расстались. Валитова говорила, что они остались с футболистом с хороших отношениях.
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Источник: «Бомбардир»