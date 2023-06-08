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    • Ведущая «Матч ТВ» ответила фанатам, которые попросили ее «показать сиськи»

    Ведущая «Матч ТВ» ответила фанатам, которые попросили ее «показать сиськи»

    Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ» и «Спартака», посетила на этой неделе матч Медиалиги «Бей Беги» – «Народная команда» в образе Чудо-женщины.

    Когда Харисова проходила мимо фанатской трибуны «Открытие Арены», болельщики просили ее «показать сиськи».

    «Ребята, давайте в следующий раз что-то более оригинальное», – отреагировала девушка в социальной сети.

    • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
    • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.
    • На «Матч ТВ» она ведет программу «Все на матч!», на «Спартак ТВ» – студии перед домашними матчами.

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

    Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.06.2023 23:11
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