Ведущая «Матч ТВ» ответила фанатам, которые попросили ее «показать сиськи»

Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ» и «Спартака», посетила на этой неделе матч Медиалиги «Бей Беги» – «Народная команда» в образе Чудо-женщины.

Когда Харисова проходила мимо фанатской трибуны «Открытие Арены», болельщики просили ее «показать сиськи».

«Ребята, давайте в следующий раз что-то более оригинальное», – отреагировала девушка в социальной сети.

В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».

Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

На «Матч ТВ» она ведет программу «Все на матч!», на «Спартак ТВ» – студии перед домашними матчами.

Главный матч года совсем близко: успейте получить специальный бонус в в 17000₽!

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»