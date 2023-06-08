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  • Ведущая «Матч ТВ» ответила фанатам, которые попросили ее «показать сиськи»

Ведущая «Матч ТВ» ответила фанатам, которые попросили ее «показать сиськи»

8 июня 2023, 23:11
10

Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ» и «Спартака», посетила на этой неделе матч Медиалиги «Бей Беги» – «Народная команда» в образе Чудо-женщины.

Когда Харисова проходила мимо фанатской трибуны «Открытие Арены», болельщики просили ее «показать сиськи».

«Ребята, давайте в следующий раз что-то более оригинальное», – отреагировала девушка в социальной сети.

  • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
  • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.
  • На «Матч ТВ» она ведет программу «Все на матч!», на «Спартак ТВ» – студии перед домашними матчами.

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Комментарии (10)
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RedMaksim97
1686257148
У неё сисек то и нет толком ‍♂️‍♂️‍♂️
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Красногорск_Фан
1686258242
Позитивно!
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Дядя Серёжа
1686284418
А чудо где?
Ответить
Давид59
1686285068
Вот! После финала ЛЧ ещё не такие новости появятся. О чём ещё писать в межсезонье?
Ответить
вальтер79
1686295424
это называеться подкатили к девушке оригинальный способ ))))))))
Ответить
Каратель помойников
1686295924
Там нечего показывать....
Ответить
JTherry
1686298545
показать фанатам "что-то более оригинальное" - могут расценить как порно, получит дисквалификацию на 4 матча от КДК...)
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Alex Flash
1686678722
а что удивляться:фанаты оголодали. А тут фан айди не было-народ и дал волю эмоциям. Тем более такой круассан щеголяет перед трибунами
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Plyash
1691080906
В давние СССР-овские времена сказали бы - @бу и плачу...
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