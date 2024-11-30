Тренер молодежки «Химок» покинул пост – его займет Глушаков

«Химки» объявили об уходе главного тренера молодежной команды Бранимира Петровича. Контракт истек.

Команду вскоре должен принять Денис Глушаков.

«Однако, окончательного решения о завершении игровой карьеры футболист еще не принял. Возможно, он останется в заявке подмосковного клуба, если позволит регламент», – написал источник.

Петрович возглавлял «Химки-М» год.

В сезоне-2024 команда финишировала 6-й в группе 3 Второй лиги Б.

Глушаков планирует по ходу карьеры стать тренером «Спартака».

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