Тренер молодежки «Химок» покинул пост – его займет Глушаков

«Химки» объявили об уходе главного тренера молодежной команды Бранимира Петровича. Контракт истек.
Команду вскоре должен принять Денис Глушаков.
«Однако, окончательного решения о завершении игровой карьеры футболист еще не принял. Возможно, он останется в заявке подмосковного клуба, если позволит регламент», – написал источник.
- Петрович возглавлял «Химки-М» год.
- В сезоне-2024 команда финишировала 6-й в группе 3 Второй лиги Б.
- Глушаков планирует по ходу карьеры стать тренером «Спартака».
Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE
Источник: «Матч ТВ»